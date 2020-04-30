Депутат заявил, что сейчас оправился уже от болезни и готов вернуться в Украину

Нардеп Андрей Холодов ("Слуга народа") заявил, что улетел на Кипр перед закрытием границ из-за запланированной там операции для сына, а позже вернуться в Украину вовремя не смог из-за болезни. Так он в Facebook ответил на расследование журналистов программы "Схемы".

Депутат объяснил свое отсутствие тем, что заболел коронавирусом, а также, что не хотел подвергать опасности заражения своих сограждан на обратном пути домой.

Об этом он написал в Facebook.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции – 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев", – рассказал Холодов о причине своего отлета из Украины.

Находясь на Кипре, по его словам, он заболел и заподозрил, что у него коронавирус.

"Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", – написал депутат.

Он отметил, что у него была возможность вернуться эвакуационным рейсом, однако не стал этого делать, чтобы не заразить других людей.

"На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением", – написал Холодов.

Он заявил, что сейчас оправился от болезни и готов вернуться в Украину.

"Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции...Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", – написал депутат.

Он также отметил, что его коллеги по Верховной Раде и президент были в курсе ситуации и морально его поддерживали.

Напомним, в расследовании "Схем" говорится, что нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов выехал из Украины на Кипр после призыва президента Владимира Зеленского ко всем украинцам вернуться в страну и до сих пор не вернулся. По данным журналистов, у депутата в Лимасоле - имение. В этом же имении до недавнего времени якобы была зарегистрирована кипрская фирма-владелец киевских МАФов.

Как ранее сообщал Фокус:

Из недавнего расследования Bihus.Info стало известно, что во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от "СН" Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.