В США из-за урагана "Лаура" могут эвакуировать до 1,5 млн человек

Из-за приближения урагана «Лаура» власти в США рекомендовали эвакуироваться 1,5 млн человек, сообщила CNN.

Ураган относится к четвертой категории, скорость ветра может достигать 250 км/ч.

"Лаура" образовался в северной части Атлантического океана и теперь движется в сторону Кубы.

Американский Красный Крест направил в зону урагана около 600 спасателей и предоставил убежище уже 5 тысячам человек.

Управление по охране и восстановлению побережья штата Луизиана закрыло уже большую часть ворот на 689 защитных сооружениях, установленных вдоль прибрежной зоны.

Мешками с песком укреплены дамбы. Уровень воды неуклонно поднимается.

Напомним, по оценке Национального центра по наблюдению за ураганами, "Лаура" достигнет побережья Техаса и Луизианы 26 августа вечером и может вызвать наводнение, охватив территорию глубиной 48 км от побережья.

25 июля на Техас налетел ураган "Ханна". От залива Баффин до Сарджента и до порта Мэнсфилд было распространено предупреждение о штормовом приливе.