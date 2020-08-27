Пенс повторно согласился стать вице-президентом США в случае победы Трампа

Вице-президент США Майк Пенс согласился повторно занять эту должность, в случае победы на президентских на выборах Дональда Трампа. Об этом он заявил на съезде Республиканской партии, сообщает CNN.

"С благодарностью за доверие, которое мне предоставил президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с Божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента США", – сказал Майк Пенс.

Пенс выступил в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд).

В своем выступлении он отметил, что Америка проходит через время испытаний, но с таким лидером как президент Трамп преодолеет их.

"В 2020 году на долю американцев выпало слишком много испытаний. Но, к счастью, у нас есть президент, обладающий жесткостью, энергией и решимостью поддержать нас в трудную минуту", – сказал Пенс.

Он также заявил, что, если на выборах победит Джо Байден, США подвергнут себя большому риску в плане безопасности.

"Вы не будете в безопасности в стране под управлением Байдена", – сказал он.

В качестве примера он привел продолжающиеся беспорядки в США, добавив, что все виновные в них должны понести наказание.

"Президент Трамп и я всегда будем поддерживать право американцев на мирный протест. Но беспорядки и грабежи – это не мирные протесты, снос статуй – это не свобода слова. Те, кто это делает, будут преследоваться по всей строгости закона", – сказал Пенс.

Напомним, Республиканская партия США повторно выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа.