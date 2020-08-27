Власти КНДР разрешили стрелять в любого, кто приблизится к китайской границе на 1 км

Власти КНДР дали военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе с Китаем на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.

Об этом сообщает радио RFA.

В заявлении полиции города Хверен говорится, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и что "враги пытаются занести его в народную республику через границы".

Особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тысяч км. Военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.

"Полиция города Хверен выпустила экстренное уведомление от Министерства социального обеспечения, в котором говорится, что они убьют любого в пределах километра от границы между Северной Кореей и Китаем, независимо от причины их пребывания там", – сказал изданию один из местных жителей на условиях анонимности.

Издание пишет, что власти КНДР объясняют свое решение попыткой предотвратить передачу коронавируса через контакты с людьми из Китая, однако истинная цель заключается в том, чтобы покончить с контрабандой на китайско-северокорейской границе.

Ранее, Северная Корея объявила себя единственной "свободной от вирусов" страной в мире.

"Коронавирус распространился повсюду, кроме нашей страны, поэтому враг пытается проникнуть через границу, посылая вирус через нее", – сказал источник издания.

Официальное закрытие границ КНДР из-за коронавируса может привести в этом году к крупнейшему экономическому спаду после голода в 1990-х, считает Fitch Solutions.