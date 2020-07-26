КНДР официально сообщила о первом случае подозрения на COVID-19

Говорится, что вероятный заразившийся коронавирусом "незаконно пересек" границу страны. Город, где его обнаружили, закрыли на карантин.

Подозреваемого обнаружили в городе Кэсон, который находится у границы с Южной Кореей. По сообщениям государственных СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал закрыть город на карантин.

Этот человек, якобы, 19 июля незаконно вернулся в КНДР из Южной Кореи, куда уехал три года назад. Правительство начало расследование в отношении воинской части, ответственной за охрану границы, с планами "назначить суровое наказание" виновным.

В отличие от сильно военизированной границы с Южной Кореей, граница КНДР с Китаем протяженностью 1400 км является "пористой". И контрабандисты, которые пересекают эту границу с обеих сторон, считаются возможным источником распространения вируса.

"Несмотря на мировой кризис здравоохранения, мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, что является блестящим успехом", – заявлял Ким Чен Ын в начале июля. По его словам, добиться таких результатов позволили "дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокий уровень сознательности всего народа".

Официально в Северной Корее нет заразившихся коронавирусом. Но южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на анонимный источник сообщало, что в КНДР выявили первый случай COVID-19 еще в феврале.

Официальное закрытие границ КНДР из-за коронавируса может привести в этом году к крупнейшему экономическому спаду после голода в 1990-х, считает Fitch Solutions.

Помимо Северной Кореи, о случаях заражения коронавирусом не сообщали еще ряд стран. Это Туркмения, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу и Вануату.