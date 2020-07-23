Эксперты назвали причину нашествия "кораблей-призраков" из КНДР с мертвецами на борту

Китайские суда незаконно ловили рыбу в северокорейских водах, вытесняя ветхий флот КНДР дальше от своих берегов.

В течение многих лет к северному побережью Японии прибивало рыбацкие лодки с мертвыми рыбаками на борту. Но в последние годы таких жутких инцидентов стало намного больше. Об этом сообщает CNN.

Беспрецедентных масштабов ситуация достигла в 2017 году, когда более 100 лодок прибило к берегу Японии с 35 телами на борту. Годом ранее на японские берега выбросило лишь 66 "кораблей-призраков".

Множество экспертов пытались выяснить, с чем связан такой рост кораблекрушений. Береговая охрана Японии предполагала, что во всем виновата плохая погода. Другие предполагали, что "корабли-призраки" плодит стареющий рыболовецкий флот Северной Кореи.

Новое исследование международной некоммерческой организации Global Fishing Watch предложило новое объяснение происходящему. По мнению экспертов, виноваты китайские "темные рыболовные флоты".

Авторы доклада использовали различные спутниковые технологии для анализа морских перевозок в северо-восточной Азии за 2017 и 2018 годы. Они обнаружили, что сотни китайские рыболовецких судов ходили в водах у Северной Кореи. Китайские корабли, по-видимому, незаконно ловили рыбу, вытесняя плохо оборудованный северокорейский флот дальше от своих берегов, в российские и японские воды.

Рыбалка в северокорейских водах или торговля северокорейской рыбы на международном уровне является нарушением международного права. В 2017 году Совет безопасности ООН наложил санкции на торговлю северокорейской рыбой за испытания баллистических ракет.

Но санкции не остановили около 900 китайских судов в тот же год и 700 в следующем, который ловили рыбу в северокорейских водах.

Некоммерческая организация заявила, что эти китайские суда, вероятно, поймали более 160 тыс. метрических тонн тихоокеанского летучего кальмара, одного из самых ценных морепродуктов в регионе. Это больше, чем улов Южной Кореи и Японии вместе взятых за тот же период времени. Стоимость незаконного улова Китая примерно составляет более 440 млн долларов.

На данный момент КНДР частично удалось вернуть прибыль, продавая права на ловлю иностранным операторам, вероятно, китайским. В отчете ООН говорится, что в 2018 году КНДР заработала примерно 120 млн долларов США, продавая или передавая права на рыболовство в нарушение санкций ООН.