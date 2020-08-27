Российские военные устроили ДТП в Сирии. Пострадали четверо американских солдат

Соединенные Штаты заявили, что российские военные в Сирии спровоцировали ДТП, в ходе которого пострадали американские военные.

Об этом сообщает AP.

"Американский чиновник рассказал, что российское транспортное средство ударило в бок легковооруженный военный автомобиль США, травмировал четырех американцев. Собеседник добавил, что два российских вертолета пролетели над американцами, один из них находился на расстоянии 20 метров", — говорится в материале.

Отмечается, что американские военные в результате инцидента получили сотрясения мозга.

По словам одного из американских чиновников, ДТП произошло глубоко внутри деконфликтной зоны на востоке Сирии, где обычно российские силы находиться не должны. Как сообщает The Guardian, авария произошла в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии.

"Подобные опасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов разрешения конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", — отметил чиновник.

По информации агентства, хотя уже имели место несколько инцидентов между американскими и российскими военными, осуществляющими патрулирование в восточной Сирии, собеседники описывают нынешний инцидент как серьезный.

"Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации с участием любых национальных вооруженных сил, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищаться от враждебных действий", - говорится в сообщении Совета национальной безопасности при Белом доме.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инцидент следующими словами: "Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию, и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.