Еще хоронить рано: Ким Чен Ын во всем белом появился на съезде правящей Трудовой партии

Несмотря на многочисленные слухи о якобы тяжелой болезни Ким Чен Ына и фактическом управлении КНДР его младшей сестрой Ким Е Чжон, северокорейский лидер продолжает демонстрировать всему миру, что его еще рано хоронить.

Как пишет французская Le Figaro, во вторник Ким Чен Ын председательствовал на заседании высшего комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждалась реакция правительства на вспышку коронавируса.

Издание Politeka со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фото появления Ким Чен Ына на съезде Трудовой партии. Политик во всем белом вышел на трибуну под аплодисменты ликующей толпы партийцев.

Напомним, в последнее время в северокорейских СМИ появляется мало новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который недавно перенес операцию на сердце. К тому же он пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.

По словам бывшего чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын серьезно болен и находится в коме.

Кроме того, ранее западные СМИ писали, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации. Вскоре стало изестно, что действительно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон.