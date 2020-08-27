Букеровскую премию-2020 получила 29-летняя дебютантка из Нидерландов

В Лондоне объявили имя лауреата Международной Букеровской премии. Премия присуждена 29-летней Марике Лукас Рейневелд из Нидерландов за книгу "Неловкий вечер" ("The Discomfort of Evening"). Она стала самым молодым лауреатом этой премии, сообщает сайт "Букера".

Имя победителя объявили в ходе онлайн-церемонии. К слову, Марика идентифицирует себя и как мужчину, и как женщину (поэтому второе имя Лукас), и предпочитает, чтобы к ней обращались "они".

По словам писательницы, получение премии за дебютный роман стало для нее огромной честью.

"Я благодарна моей переводчице за то, что она прошел этот путь вместе со мной. Все это я смогла осуществить благодаря всего двум словам. Когда я только приступила к работе, я написала на стене: "Будь непреклонной!" И вот сейчас я могу дополнить этот девиз – творите, проигрывайте, выигрывайте, любите друг друга и будьте упорны", – заявила Марика Лукас Рейневелд.

В своей книге Рейневелд описывает историю девочки Яс и ее христианской семьи, которая живет на ферме в Нидерландах. Однажды Яс обижается на брата и желает, чтобы он умер. В итоге мальчик пропадает, а семья начинает страдать из-за горя.

Роман написан на нидерландском языке. Переводчиком произведения стала Мишель Хатчинсон, поэтому, по правилам премии, автор разделит с ней награду в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Жюри отбирало шорт-лист из 124 произведений, переведенных с 30 языков. В шорт-лист премии в этом году вошли произведения шести авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Нидерландов, Мексики и Японии. Авторы и переводчики книг из шорт-листа получают каждый по 1 тыс. фунтов стерлингов ($1,3 тыс.).

В 2019 году лауреатками Букеровской премии стали сразу две писательницы, что произошло впервые за последние 30 лет. Так, премию присудили канадской писательнице Маргарет Этвуд за книгу "Заветы", которая является продолжением антиутопии "Рассказ служанки" 1985 года. Также британка Бернардин Эваристо получила премию за свою книгу "Девушка, женщина, другое".Также в 2018 году премию получила писательница из Северной Ирландии. Анна Бернс удостоилась премии за роман "Milkman".