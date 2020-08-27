В Минске силовики задержали около 20 журналистов

В столице Беларуси на площади Свободы силовики задержали около 20 журналистов. Среди задержанных журналисты из Reuters, Associated Press, ТАСС, РИА "Новости", Наша Нiва и других СМИ.

Об этом сообщает TUT.by.

Задержанных журналистов посадили в микроавтобус и увезли.

Среди задержанных – журналисты Станислав Шаршуков и Вадим Замировский (TUT.BY), Уладзь Грыдин ("Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ("Наша Нiва"), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк ("БелаПАН"), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС) и другие.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что журналисты не задержаны, а доставлены в Октябрьское районное управление внутренних дел Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

"Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при министерстве иностранных дел, будут отпущены", – сообщили в ведомстве.

Как уточняет МБХ медиа, в Минске кроме журналистов задержали еще не менее 40 простых участников акции.

По данным СМИ, силовики задерживают мужчин, девушек брать приказа нет.

Отметим, ранним утром 27 августа неизвестные лица, вооружившись болгарками, совершили попытку взять штурмом здание посольства Ливии, которое находится по улице Белорусской в Минске.

Ранее белорусские звукорежиссеры Кирилл Галанов и Влад Соколовский, которые прославились тем, что включили песню Виктора Цоя "Перемен" на провластной акции в Минске, вынужденно переехали в Литву.