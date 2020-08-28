Российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Американцы готовы предоставить помощь

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил США сообщили, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка.

Об этом говорится в Twitter Северного командования.

"Северное командование Вооруженных сил США и NORAD внимательно следят за российской субмариной, которая всплыла у берегов Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в зоне нашей ответственности", – говорится в сообщении.

В Северном командовании США уточнили, что российская подводная лодка не заходила в американские территориальные воды, но за судном продолжают внимательно наблюдать, так как не исключена вероятность того, что на корабле произошла авария и понадобится помощь.

"Действия российского флота происходят за пределами территории США, в международных водах. К данному времени Северное командование не получало от российского корабля никаких запросов о помощи", – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте России, субмарина, которую засекли американцы — атомный подводный крейсер "Омск". В указанном районе он проводит учения.

По словам источника, на борту подлодки никакой внештатной ситуации не наблюдается.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие. А заместитель министра обороны США Джон Руд уточнил, что появление новых боеголовок на подводных лодках снизит риск ядерной войны.