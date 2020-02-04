Пентагон: подводная лодка ВМС США оснащена новой ядерной боеголовкой малой мощности

В военном ведомстве США считают, что новые боеголовки помогут уменьшить "риск развязывания ядерного конфликта" с Россией

Заместитель министра обороны США Джон Руд официально заявил, что Военно-морские силы США разместили на подводной лодке новую ядерную боеголовку малой мощности W76-2. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Как гласит текст заявления, в отчете по ядерной политике в 2018 году департамент выдвинул требование модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет подводных лодок, чтобы потенциальные противники, такие как Россия, не имели оснований полагать, что применение ядерного оружия малой мощности даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами.

В интервью агентству Associated Press Руд уточнил, что появление новых боеголовок на подводных лодках, где уже установлены баллистические ракеты Trident II, снизит риск ядерной войны. Он добавил, что США намерены придерживаться политики ядерного оружия лишь в "чрезвычайных случаях". Замглавы Пентагона также указал, что боеголовки помогут уменьшить "риск развязывания ядерного конфликта" с Россией.

Эксперты считают, что мощность каждой такой боеголовки составляет пять килотонн — примерно в два раза меньше, чем мощность ядерной бомбы Little Boy (Малыш), которую американские войска сбросили на японский город Хиросима 6 августа 1945 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие.