Назревает война великих держав. Означает ли это конец эпохи подводных лодок?

В 2020-х годах назревает война великих держав. Соединенные Штаты находятся не в самом выгодном стратегическом положении. Подводные лодки сегодня имеют огромное значение и могут оказаться решающими в любом конфликте великих держав, особенно в конфликте с Китаем из-за Тайваня.

Related video

По мере развития военного искусства привычные военные стратегии и платформы либо адаптируются, либо устаревают. Вооруженные силы США, во многом зависящие от авианосцев, теперь сталкиваются с растущей угрозой со стороны систем противодействия/отрицания доступа (A2/AD).

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о том, почему эпоха подводных лодок может подходить к концу.

Подводные лодки, особенно усовершенствованный класс Virginia, предлагают альтернативный формат проецирования силы, хотя ВМС не располагают достаточным их количеством для длительного конфликта.

Новые технологии, такие как безэкипажные подводные аппараты (UUV), искусственный интеллект и современные спутники обнаружения, еще больше ставят под сомнение актуальность субмарин с экипажем. Несмотря на эти угрозы, подводные лодки остаются важнейшим элементом современной военной стратегии США, особенно в потенциальных конфликтах с ближайшими соперниками, такими как Китай.

Подводные лодки, особенно усовершенствованный класс Virginia, предлагают альтернативный формат проецирования силы, хотя ВМС не располагают достаточным их количеством для длительного конфликта

Сделают ли ИИ и лазерные спутники экипажные подводные лодки устаревшими к 2050 году?

Лицо войны может меняться, но ее основные принципы остаются неизменными. Однако неспособность адаптироваться к меняющейся природе конфликта может привести к поражению. После окончания холодной войны Вооруженные силы Соединенных Штатов расслабились. Они слишком долго держались за тактику и оборудование предыдущей эпохи. Авианосцы быстро устаревают в эпоху систем противодействия/отрицания доступа (A2/AD). Если угроза A2/AD не будет преодолена, палубные авианосцы могут оказаться совершенно бесполезными.

Альтернативной формой проецирования силы является подводная лодка. ВМС Соединенных Штатов не располагают достаточным количеством субмарин, чтобы выстоять в затяжном конфликте с ближайшим соперником, таким как Китай. При этом оборонная промышленная база страны дышит на ладан. Тем не менее инвестиции в строительство новых подводных лодок имели место. Подводная лодка класса Virginia – один из лучших новых классов в составе флота ВМС США. К сожалению, из-за бюджетных ограничений и слабой оборонно-промышленной базы Америки субмарин класса Virginia не хватит на случай возникновения конфликта между великими державами.

Закат подводных лодок?

Несмотря на все опасения фанатов подводных лодок вроде меня по поводу того, что ВМС не уделяют должного внимания этой важнейшей платформе для проецирования силы, существует вероятность, что, подобно своим кузенам-авианосцам, подводная лодка также вскоре устареет. Это связано с появлением безэкипажных подводных аппаратов (UUV). Пока беспилотные летательные аппараты (БПЛА) привлекают все внимание прессы, UUV все чаще встречаются в морской сфере. Более того, они представляют собой развивающуюся угрозу, от которой практически нет защиты.

С течением времени ведущие страны мира будут расширять возможности своих арсеналов UUV. Безэкипажные аппараты маневренны, их трудно отследить, и они могут быть развернуты таким образом, что крупным экипажным судам практически невозможно от них уклониться.

Важно

Топ-5 лучших ударных подводных лодок современности

Подводным лодкам не позавидуешь, ведь эта угроза UUV сочетается с растущими возможностями искусственного интеллекта, а также с арсеналом группой передовых спутников обнаружения, таких как китайский проект "Гуаньлан" (что означает "наблюдение за большими волнами"), который использует сложные разноцветные лазеры для отслеживания движения подводных лодок под водой путем наблюдения за движением волн.

Многие опасаются, что жуткое зеленое лазерное шоу над Гавайями, которое японская исследовательская группа зафиксировала 28 января 2023 года, было одним из этих лазерных спутников для слежения за подводными лодками. Что касается искусственного интеллекта, то в историю вошел американский спутник, управляемый искусственным интеллектом, который смог идентифицировать и отследить сотни "скрытых судов" на основе информации, собранной различными спутниками о земных океанах. Те же методы могут быть применены передовыми военными, такими как российские или китайские, для поиска и уничтожения американских подводных лодок.

Согласно одному из исследований, с учетом вышеупомянутых технологических достижений к 2050 году вся концепция экипажных подводных лодок устареет. Но, разумеется, никто не знает, что ждет нас в будущем.

Соперничество сверхдержав

Что можно сказать наверняка, так это то, что в 2020-х годах назревает война великих держав. Соединенные Штаты находятся не в самом выгодном стратегическом положении. Подводные лодки сегодня имеют огромное значение и могут оказаться решающими в любом конфликте великих держав, особенно с Китаем из-за Тайваня.

Что можно сказать наверняка, так это то, что в 2020-х годах назревает война великих держав

Тем не менее фанаты подводных лодок, в число которых входит автор этих строк, должны осознавать опасность того, что развитие беспилотных технологий или совершенствование искусственного интеллекта и спутников-шпионов рано или поздно заставит американских военных планировщиков отказаться от использования подводных лодок в бою в их привычном виде. Но какой бы машинный апокалипсис ни маячил на горизонте, он еще не наступил. Пока UUV, ИИ и лазерное спутниковое слежение за подлодками не станут надежными и привычными, американским подводникам не стоит рассчитывать на заслуженную пенсию.

До этого дня американские подводные лодки должны оставаться в строю.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.

Важно