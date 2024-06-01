Топ-5 лучших ударных подводных лодок современности

В рейтинге лучших представлены субмарины из трех стран: США, Великобритании и РФ. Питер Сучиу объясняет, в чем превосходство этих подводных лодок.

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Лучшими в мире на сегодня считаются пять ударных субмарин: российские подводные лодки класса Sierra-II (проект 945А "Кондор") и класса "Ясень" (проект 885), британские – класса Astute и американские класса Virginia и Seawolf.

Фокус перевел статью Питера Сучиу о лучших ударных субмаринах современности.

Эти подводные лодки отличаются использованием передовых технологий, многоцелевыми возможностями и мощным вооружением.

Каждый класс отличается уникальными инновациями, такими как титановые корпуса "Кондоров", высокотехнологичные видеоустройства Astute и модульная конструкция Seawolf, что делает их грозными средствами в современной морской войне.

5 лучших в мире ударных подводных лодок для современной войны

Неосведомленному человеку может показаться, что все военные подводные лодки предназначены для "атаки" противника. Однако еще до появления подводных лодок с баллистическими ракетами, чьей целью, по сути, является ядерное сдерживание, "ударные субмарины" специализировались на борьбе с другими судами, включая вражеские подлодки и военные корабли, а также торговое судоходство.

Путаница заключается в том, что некоторые ударные субмарины могут быть вооружены крылатыми ракетами, что увеличивает их потенциал для нанесения ударов по наземным целям. Кроме того, в советском и российском флоте использовался термин "многоцелевые подводные лодки".

Сегодня более двух десятков стран эксплуатируют ударные подводные лодки, но следующие пять классов выделяются как лучшие из лучших.

Проект 945А класса "Кондор" – Sierra-II

Подводные лодки класса "Кондор" проекта 945А, также известные как Sierra-II (натовская классификация), остаются одними из самых дорогих и глубоководных подводных лодок ВМФ России. Эти подлодки были специально разработаны для выполнения задач по поиску и уничтожению американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Подлодки проекта 945А остаются одними из самых дорогих и глубоководных в составе РФ Фото: Википедия

Являясь продолжением Sierra-I, подлодки этого класса уникальны благодаря легким и прочным двойным титановым корпусам, между половинами которых оставалось пространство. Это позволяло лодкам погружаться на большую глубину, снижало уровень издаваемого шума и повышало устойчивость к торпедным атакам. Лодки также оснащались одним водо-водяным ядерным реактором ОК-650 мощностью 190 МВт.

По скорости и глубине погружения они превосходили американские аналоги того времени и представляли бы серьезную угрозу в случае эскалации холодной войны. Две из этих подводных лодок были достроены – "Псков" (бывшая "Зубатка") и "Нижний Новгород" (бывшая "Окунь") – и обе остаются в строю Северного флота ВМФ России. Третья лодка этого класса, "Марс", была заложена в 1990 году. Этот корабль построен по усовершенствованному проекту 945Б (обозначение НАТО – Sierra-III class), но его свернули в 1992 году, до завершения строительства.

Проект 885 "Ясень" – "Северодвинск"

Несмотря на то, что многие военные платформы России представляют собой много шума из ничего, а ее надводный флот находится в поистине плачевном состоянии, подводные лодки класса "Ясень" (по классификации НАТО – "Северодвинск") по-прежнему считаются одними из лучших в мире.

Наряду с подводными лодками с баллистическими ракетами класса "Борей", лодки класса "Ясень", как сообщается, играют центральную роль в обороне и сдерживании России. Подлодки с крылатыми ракетами были разработаны в конце 1980-х годов петербургским Конструкторским бюро машиностроения "Малахит". Изначально предполагалось, что они заменят устаревающие атомные ударные подводные лодки класса "Акула". Однако после распада Советского Союза программа развивалась медленно. Хотя головной корабль, "Северодвинск", был заложен в 1993 году, из-за проблем с финансированием, вызванных финансовым кризисом в России, в последующее десятилетие проект заглох.

Наряду с подводными лодками с баллистическими ракетами класса "Борей", лодки класса "Ясень", как сообщается, играют центральную роль в обороне и сдерживании России

Только в конце 2000-х годов Москва вернулась к проекту, но к тому моменту он был признан находящимся на грани устаревания. Однако вместо того, чтобы начинать все с нуля, Кремль решил возобновить строительство класса "Ясень" под обозначением "Ясень-М", который получил множество конструктивных изменений и улучшений характеристик, чтобы устранить примерно десятилетний разрыв между "Северодвинском" и следующей подводной лодкой класса "Ясень" – "Казанью".

В отличие от старых ударных подводных лодок, построенных в позднесоветский период, лодки класса "Ясень-М" разрабатывались как многоцелевые корабли, способные нести различное вооружение, включая самые современные новые гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности "Циркон". На подлодках имеется десять шахт для крылатых ракет вертикального пуска, а в качестве основного ударного вооружения, по некоторым данным, могут использоваться крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". На "Казани" также установлена система вертикального пуска УКСК (3П-14Б), состоящая из модулей 8СМ-346.

Класс Astute

Подводные лодки класса Astute были первыми в мире атомными подводными лодками, спроектированными в трехмерной компьютерной среде. Хотя они не так известны, как их американские или российские аналоги, они считаются одними из лучших в мире.

Суда оснащены многими технологическими новинками, в том числе отсутствием оптического перископа. Вместо него используется высокотехнологичная видеотехника, которая позволяет экипажу сканировать горизонт и получать 360-градусный обзор для обнаружения любой потенциальной угрозы.

Подводные лодки класса Astute были первыми в мире атомными подводными лодками, спроектированными в трехмерной компьютерной среде

Кроме того, в отличие от других атомных подводных лодок, на подлодках класса Astute были применены самые современные антиакустические плиты. Каждый корпус оснащен более чем 39 тысяч акустических плит, которые маскируют сонарный сигнал судна и позволяют подводным лодкам скользить по воде практически бесшумно.

Подводные лодки класса Astute имеют в своем арсенале 38 единиц вооружения и обычно несут на борту тяжелые торпеды Spearfish и крылатые ракеты Tomahawk Block IV, способные поражать цель в радиусе нескольких метров на расстоянии до 1600 км. Комплекс средств противодействия субмарины включает в себя ложные цели и средства радиоэлектронной поддержки (РЭП).

Подводные лодки класса Virginia

По окончании холодной войны ВМС США сместили приоритетность с подготовки к конфликтам в открытом океане на доминирование в прибрежных районах. В результате был разработан класс Virginia, способный действовать как в прибрежных, так и в глубоководных районах мира.

Это позволило создать гибкую многоцелевую платформу, способную вести противолодочную, противоповерхностную и иррегулярную войну, а также выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки. Подводная лодка класса Virginia может использоваться для оказания поддержки силам специальных операций, а также участвовать в противоминной обороне.

Подлодки оснащены системой управления кораблем "fly-by-wire", которая улучшила управляемость кораблей на мелководье, а также оборудованы для спецопераций Фото: US Navy

Подводные лодки класса Virginia также имеют ряд других инноваций, которые значительно расширили их боевые возможности, особенно способность проводить литоральные операции. Подлодки оснащены системой управления кораблем "fly-by-wire", которая улучшила управляемость кораблей на мелководье, а также оборудованы для спецопераций. Торпедные отсеки подлодок могут быть переоборудованы для размещения небольшого подразделения сил специальных операций вроде "морских котиков" и их снаряжения. Кроме того, на лодках этого класса имеется большая шлюзовая камера для водолазов.

Восемь из строящихся лодок Block V будут оснащены модулем Virginia Payload Module (VPM) – средней частью корпуса, которая увеличит общую длину лодок. Четыре дополнительных грузовых тубуса Virginia заменят на этих субмаринах одноцелевые пусковые тубусы крылатых ракет. Это позволит увеличить количество ракет Tomahawk, которые несут корабли, и, таким образом, компенсировать некоторые ракетные ударные возможности ВМС, которые были бы потеряны после вывода из состава флота подводных лодок класса Ohio.

Подводные лодки класса Seawolf

Атомные быстроходные ударные подводные лодки (SSN) класса Seawolf, созданные для борьбы с угрозой со стороны советских подводных лодок с баллистическими ракетами и для замены устаревших подводных лодок класса Los Angeles, по праву считались лучшими из лучших.

Они имели модульную конструкцию, позволявшую впоследствии модернизировать подводные лодки с разработкой новых видов оружия и более совершенных гидролокационных систем, и, таким образом, были очень "перспективными". Их максимальная скорость погружения составляла 65 км/час (35 узлов), а "тихоходная" скорость – 37 км/час (20 узлов).

Несмотря на отсутствие внешнего вооружения, лодки класса Seawolf имели восемь торпедных аппаратов – вдвое больше, чем лодки класса Los Angeles Фото: US Navy

Несмотря на отсутствие внешнего вооружения, лодки класса Seawolf имели восемь торпедных аппаратов – вдвое больше, чем лодки класса Los Angeles, а также двухъярусный торпедный отсек для одновременного поражения нескольких угроз.

Всего в течение 10 лет должно было быть построено 29 лодок. Затем это число было сокращено до 12, но на воду спустились только три. Потом холодная война закончилась. Лодки класса Seawolf, возможно, так и остались лучшими из лучших.

Тем не менее при цене от 3 до 3,5 миллиарда долларов за судно программа была просто слишком дорогой, особенно в условиях изменений мировой геополитики.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].

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