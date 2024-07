Назріває війна великих держав. Чи означає це кінець епохи підводних човнів?

У 2020-х роках назріває війна великих держав. Сполучені Штати перебувають не в найвигіднішому стратегічному становищі. Підводні човни сьогодні мають величезне значення і можуть виявитися вирішальними в будь-якому конфлікті великих держав, особливо в конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Із розвитком військового мистецтва звичні військові стратегії і платформи або адаптуються, або застарівають. Збройні сили США, які багато в чому залежать від авіаносців, тепер мають справу з підвищеною загрозою з боку систем протидії / заперечення доступу (A2/AD).

Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про те, чому епоха підводних човнів може добігати кінця.

Підводні човни, особливо вдосконалений клас Virginia, пропонують альтернативний формат проєктування сили, хоча ВМС не мають достатньої їхньої кількості для тривалого конфлікту.

Нові технології, такі як безекіпажні підводні апарати (UUV), штучний інтелект і сучасні супутники виявлення, ще більше ставлять під сумнів актуальність субмарин з екіпажем. Попри ці загрози, підводні човни залишаються найважливішим елементом сучасної військової стратегії США, особливо в потенційних конфліктах з найближчими суперниками, такими як Китай.

Чи зроблять ШІ та лазерні супутники екіпажні підводні човни застарілими до 2050 року?

Обличчя війни може змінюватися, але її основні принципи залишаються незмінними. Однак нездатність адаптуватися до мінливої природи конфлікту може призвести до поразки. Після закінчення холодної війни Збройні сили Сполучених Штатів розслабилися. Вони занадто довго трималися за тактику й обладнання попередньої епохи. Авіаносці швидко застарівають в епоху систем протидії/заперечення доступу (A2/AD). Якщо загрозу A2/AD не буде подолано, палубні авіаносці можуть виявитися абсолютно марними.

Альтернативною формою проєктування сили є підводний човен. ВМС Сполучених Штатів не мають у своєму розпорядженні достатньої кількості субмарин, щоб вистояти у тривалому конфлікті з найближчим суперником, таким як Китай. При цьому оборонна промислова база країни дихає на ладан. Проте інвестиції в будівництво нових підводних човнів все ж відбувалися. Підводний човен класу Virginia – один із найкращих нових класів у складі флоту ВМС США. На жаль, через бюджетні обмеження і слабку оборонно-промислову базу Америки субмарин класу Virginia не вистачить на випадок виникнення конфлікту між великими державами.

Занепад підводних човнів?

Незважаючи на всі побоювання фанатів підводних човнів на кшталт мене щодо приводу того, що ВМС не приділяють належної уваги цій найважливішій платформі для проєктування сили, існує ймовірність, що, подібно до своїх кузенів-авіаносців, підводний човен також незабаром застаріє. Це пов'язано з появою безекіпажних підводних апаратів (UUV). Поки безпілотні літальні апарати (БПЛА) привертають всю увагу преси, UUV все частіше зустрічаються в морській сфері. Ба більше, вони являють собою новітню загрозу, від якої практично немає захисту.

З плином часу провідні країни світу розширюватимуть можливості своїх арсеналів UUV. Безекіпажні апарати маневрені, їх важко відстежити, і їх можна розгорнути так, що великим екіпажним суднам практично неможливо від них ухилитися.

Підводним човнам не позаздриш, адже ця загроза UUV поєднується зі зростаючими можливостями штучного інтелекту, а також з арсеналом групою передових супутників виявлення, таких як китайський проєкт "Ґуаньлан" (що означає "спостереження за великими хвилями"), який використовує складні різнокольорові лазери для відстеження руху підводних човнів під водою шляхом спостереження за рухом хвиль.

Багато хто побоюється, що моторошне зелене лазерне шоу над Гаваями, яке японська дослідницька група зафіксувала 28 січня 2023 року, було одним із цих лазерних супутників для стеження за підводними човнами. Що стосується штучного інтелекту, то в історію увійшов американський супутник, керований штучним інтелектом, який зміг ідентифікувати і відстежити сотні "прихованих суден" на основі інформації, зібраної різними супутниками про земні океани. Ті самі методи можуть бути застосовані передовими арміями, такими як російська або китайська, для пошуку і знищення американських підводних човнів.

Згідно з одним із досліджень, з урахуванням вищезазначених технологічних досягнень до 2050 року вся концепція екіпажних підводних човнів застаріє. Але, звісно, ніхто не знає, що чекає на нас у майбутньому.

Суперництво наддержав

Проте фанати підводних човнів, до яких належить автор цих рядків, мають усвідомлювати небезпеку того, що розвиток безпілотних технологій або вдосконалення штучного інтелекту і супутників-шпигунів рано чи пізно змусить американських військових планувальників відмовитися від використання підводних човнів у бою в їхньому звичному вигляді. Але який би машинний апокаліпсис не маячив на горизонті, він ще не настав. Поки UUV, ШІ та лазерне супутникове стеження за підводними човнами не стануть надійними і звичними, американським підводникам не варто розраховувати на заслужену пенсію.

До цього дня американські підводні човни повинні залишатися в строю.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт – аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.

