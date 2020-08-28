Должен остаться только один. Шушкевич считает, что русский не должен быть государственным языком в Беларуси

Русский язык следует лишить государственного статуса, считает белорусский политик Станислав Шушкевич, отмечая при этом, что "угрозы над русским языком нет".

Об этом Шушкевич заявил в интервью Youtube-каналу "И грянул Грэм".

По словам 85-летнего политика, дело не в противостоянии с Россией, а в том, что белорусский язык находится в ущемленном положении.

"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины", — сказал Шушкевич в интервью.

При этом политик отмечает, что переход на белорусский государственный будет долгим и сложным.

Напомним, статус второго государственного русский язык получил в Беларуси благодаря поправкам, которые внесли в конституцию страны в 1995 году. Проведенный тогда референдум показал, что 83,3% граждан поддерживают концепцию двуязычия, которую и закрепили в Основном законе РБ.

Согласно данным переписи населения 2009 года, 70% населения Беларуси языком бытового общения называет русский, белорусский — 23%.

Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года он занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада". В 1991 году Шушкевич подписал “Соглашение о создании Содружества Независимых Государств”, более известное как “Беловежские соглашения”. В документе фиксировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности". От России соглашение подписал первый президент Борис Ельцин, от Украины — Леонид Кравчук.