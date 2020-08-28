Должен остаться только один. Шушкевич считает, что русский не должен быть государственным языком в Беларуси

Единственным государственным языком в Республике Беларусь должен быть белорусский. Русскому этот статус не нужен, считает экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, чья подпись стоит под Беловежскими соглашениями, положившими конец СССР.

Русский язык следует лишить государственного статуса, считает белорусский политик Станислав Шушкевич, отмечая при этом, что "угрозы над русским языком нет".

Об этом Шушкевич заявил в интервью Youtube-каналу "И грянул Грэм".

По словам 85-летнего политика, дело не в противостоянии с Россией, а в том, что белорусский язык находится в ущемленном положении.

"У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины", — сказал Шушкевич в интервью.

При этом политик отмечает, что переход на белорусский государственный будет долгим и сложным.

Напомним, статус второго государственного русский язык получил в Беларуси благодаря поправкам, которые внесли в конституцию страны в 1995 году. Проведенный тогда референдум показал, что 83,3% граждан поддерживают концепцию двуязычия, которую и закрепили в Основном законе РБ.

Согласно данным переписи населения 2009 года, 70% населения Беларуси языком бытового общения называет русский, белорусский — 23%.

Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года он занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада". В 1991 году Шушкевич подписал “Соглашение о создании Содружества Независимых Государств”, более известное как “Беловежские соглашения”. В документе фиксировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности". От России соглашение подписал первый президент Борис Ельцин, от Украины — Леонид Кравчук.