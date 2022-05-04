Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

В конце апреля экс-руководитель республики попал в реанимацию из-за последствий перенесенного им коронавируса.

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Первый глава независимой Республики Беларусь Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет. Об этом его супруга Ирина сообщила журналистам "Еврорадио".

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По данным издания, Шушкевич скончался в Минске в ночь на 4 мая. Известно, что в марте экс-руководитель республики переболел COVID-19, а 26 апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенной болезни. Спустя пару дней Шушкевича выписали из больницы, однако его здоровье было подорвано коронавирусом.

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске, в 1990 году был избран депутатом Верховного совета Белорусской ССР, занял должность первого заместителя председателя ВС. После отставки председателя совета Николая Дементея в августе 1991 года был избран председателем ВС. Этот пост Шушкевич занимал до 1994 года.

В качестве главы ВС 8 декабря 1991 года вместе с лидерами Украины и России, Леонидом Кравчуком и Борисом Ельциным, подписал Беловежские соглашения, ознаменовавшие распад Советского Союза.

В 1994 году Шушкевич баллотировался в президенты Беларуси, тогда победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Через год политика снова избрали в Верховный совет. Выступал против политики руководства государства, обвинял президента в строительстве диктатуры.

Напомним, первый руководитель РФ Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет. Таким образом Кравчук остался последним из лидеров трех стран, который принимал непосредственное участие в распаде СССР. В январе этого года 88-летний украинский политик впервые после операции на сердце обратился к украинцам по поводу российской военной угрозы.