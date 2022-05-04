Помер перший голова незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

Наприкінці квітня екскерівник республіки потрапив у реанімацію через наслідки перенесеного ним коронавірусу.

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Перший глава незалежної Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич помер у віці 87 років. Про це його дружина Ірина повідомила журналістам "Єврорадіо".

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За даними видання, Шушкевич помер у Мінську в ніч проти 4 травня. Відомо, що в березні екскерівник республіки перехворів на COVID-19, а 26 квітня він потрапив у реанімацію через наслідки перенесеної хвороби. За кілька днів Шушкевича виписали з лікарні, проте його здоров'я було підірвано коронавірусом.

Станіслав Шушкевич народився 15 грудня 1934 року в Мінську, 1990 року був обраний депутатом Верховної ради Білоруської РСР, обійняв посаду першого заступника голови ВР. Після відставки голови ради Миколи Дементея в серпні 1991 року його було обрано головою ВР. Цей пост Шушкевич обіймав до 1994 року.

Як голова ВР 8 грудня 1991 року разом із лідерами України та Росії, Леонідом Кравчуком і Борисом Єльциним, підписав Біловезькі угоди, що ознаменували розпад Радянського Союзу.

1994 року Шушкевич балотувався в президенти Білорусі, тоді перемогу здобув чинний глава республіки Олександр Лукашенко. За рік політика знову обрали до Верховної Ради. Виступав проти політики керівництва держави, звинувачував президента у створенні диктатури.

Нагадаємо, перший керівник РФ Борис Єльцин помер 23 квітня 2007 року у віці 76 років. Таким чином Кравчук залишився останнім із лідерів трьох країн, який брав безпосередню участь у розпаді СРСР. У січні цього року 88-річний український політик уперше після операції на серці звернувся до українців щодо російської військової загрози.