Украина — не Тайвань. Почему не будет работать закон об английском языке

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С 15 января у нас вступают в действие законодательные изменения по статусу английского языка.

Он становится почти вторым официальным: на нем будут дублировать официальные документы, откроются курсы английского для народа.

Так как данная модель слизана с Тайваня, еще раз отмечу, почему у нас она не заработает.

Тайванская политика достижения двуязычия к 2030 году (Bilingual 2030 policy) заключается не в отрыве школьников от какого-то "вредного второго языка" и обучению "правильному второму языку", а в конкретных возможностях, которые это двуязычие дает.

Именно поэтому Тайвань в программе школьного двуязычия делает ставку на Австралию и ее университеты, а не на США.

"Двуязычная страна 2030" на Тайване "имеет своими целями приведение профессиональных умений работающих тайваньцев в большее соответствие с общемировыми стандартами и привлечение на Тайвань транснациональных предприятий, что даст местным индустриям возможность активнее осваивать внешние рынки и создавать на Тайване больше высококачественных рабочих мест".

Кроме того, "Тайвань твердо намерен и далее сотрудничать с Австралией в интересах подготовки значительного контингента высококвалифицированных двуязычных специалистов и развития соответствующего современным стандартам профессионального обучения".

Для этого действует совместная программа признания ученых степеней.

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Русский или английский? На каком языке будем общаться с теми, кто приедет отстраивать Украину

Кстати, это именно то, что я предлагаю сделать в Украине: открытие новых технологических образовательных центров для передачи украинцам современных компетенций и навыков, инноваций и технологий.

Привлечение в образовательный процесс крупных международных компаний.

Пока же "двуязычие" у нас вводят без какой-либо практической привязки, транснациональные предприятия в Украине почему-то не появились.

Тот, кому нужен английский (учеба, работа, миграция за рубеж), выучит его и без специального закона.

Но это будет меньшинство.

А для большинства нужны практические стимулы и реальный смысл.

Кроме того, нужен широкий сегмент частных школ.

Без всего указанного выше изучение английского превратится у нас в обязаловку, как изучение иностранных языков в СССР (я таким образом изучал в школе испанский, который пригодился мне в жизни лишь один раз — при переводе песни из сериала "Просто Мария").

В современных условиях это приведет лишь к появлению украинской версии "афроанглийского".

Будет "укроанглийский".

Правда, с огромной тратой бюджетных средств.

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