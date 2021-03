Дорогой Language. Почему обязательный английский язык в Украине — это хорошо, но малореально

Уже, кажется, все обстебали слова секретаря СНБО Данилова, который выступил за то, чтобы сделать английский вторым обязательным в Украине.

Как по мне, есть одно "но" для этого предложения — дороговизна исполнения задачи.

Понимаете, я рос в стране, где обязательным был один язык — русский. Украинский был фольклорным, я мог не учить его в школе, но так как на нем издали много интересных книг, то я его все-таки выучил за чтением развлекательной литературы.

Английский нам преподавался без фанатизма. Учили с преподавателями, за деньги, как дополнительный. Или оставались на уровне who is on duty today?

Впервые попав США в 1990 году и будучи вынужден передвигаться по Америке самостоятельно, я вспомнил все, что знал и все, что не знал. У меня по английскому было "отлично", но к свободному разговорному это не имело никакого отношения в принципе.

Ничего. Когда надо было найти гейт в аэропорту, поесть, найти адрес в незнакомом городе, я мобилизовался. И многое понял.

Мой богатый русский поймут далеко не везде. Вернее, везде, кроме некоторых стран, не поймут. Заблуждения лечатся быстро.

Поэтому мои дети владеют не только русским, украинским, но еще и английским на уровне upper advance, учатся и работают именно на этом языке.

Важно

Так мы не победим. Почему языковые запреты — это путь в никуда

Сделать английский обязательным — превосходная, но сложно осуществимая идея. Нужны тысячи грамотных преподавателей начиная с начальной школы.

Нужны тысячи педагогов с уровнем чуть ниже native speaker на средние, старшие классы и ВУЗы. Нужно большое желание школьников и студентов, миллиарды гривен и интеграция учебников, чтобы часть предметов читать на английском.

Не реально.

Тем более, что у нас есть интеграция с русским.

Было бы это полезно? Несомненно. Это способствовало бы развитию точных наук, интеграции нашей научной элиты в передовые исследования и технологии, повышению уровня образования, обмену знаниями с англоязычным сообществом — самым многочисленным и передовым.

Основное препятствие — это деньги. Их на подобный шаг нет и ближайшее время не будет. Дополнительное препятствие — косность. Тут тоже быстро не разгонишься. Не дадут. Сакральность помешает.

Читать Чехова в оригинале — это хорошо. Вот ждать перевода на русский или украинский научной статьи годами — это плохо.

Хотелось бы сочетать. Чехова на литературном семинаре, а микробиологию — на английском на ленте.

При нашем нынешнем уровне образования, и Чехов, и микробиология - фантастика. А вот сбор старостой денег на получение зачета — это реальность.

Хотелось бы видеть прагматичный подход к языковой проблеме. Нужен тот второй язык, что дает доступ к передовым знаниям, к возможности интеграции с мировыми научными сообществами. И это, увы, не русский.

Наверное, это звучит обидно. Но это так.

Чтобы не возникало иллюзий. Верю ли я, что нынешняя или какая другая власть смогут внедрить и финансировать обязательное изучение английского языка на достаточном уровне?

Не смешите мои тапки. Они лишены чувства юмора.

Маниловщина? Несомненно.

Было бы это хорошо для страны? Да.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.