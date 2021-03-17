Дорогой Language. Почему обязательный английский язык в Украине — это хорошо, но малореально
Сделать английский обязательным — превосходная, но сложно осуществимая идея. Сможет ли нынешняя или какая другая власть, внедрить и финансировать обязательное изучение английского языка на достаточном уровне? Не смешите мои тапки. Они лишены чувства юмора.
Уже, кажется, все обстебали слова секретаря СНБО Данилова, который выступил за то, чтобы сделать английский вторым обязательным в Украине.
Как по мне, есть одно "но" для этого предложения — дороговизна исполнения задачи.
Понимаете, я рос в стране, где обязательным был один язык — русский. Украинский был фольклорным, я мог не учить его в школе, но так как на нем издали много интересных книг, то я его все-таки выучил за чтением развлекательной литературы.
Английский нам преподавался без фанатизма. Учили с преподавателями, за деньги, как дополнительный. Или оставались на уровне who is on duty today?
Впервые попав США в 1990 году и будучи вынужден передвигаться по Америке самостоятельно, я вспомнил все, что знал и все, что не знал. У меня по английскому было "отлично", но к свободному разговорному это не имело никакого отношения в принципе.
Ничего. Когда надо было найти гейт в аэропорту, поесть, найти адрес в незнакомом городе, я мобилизовался. И многое понял.
Мой богатый русский поймут далеко не везде. Вернее, везде, кроме некоторых стран, не поймут. Заблуждения лечатся быстро.
Поэтому мои дети владеют не только русским, украинским, но еще и английским на уровне upper advance, учатся и работают именно на этом языке.Важно
Сделать английский обязательным — превосходная, но сложно осуществимая идея. Нужны тысячи грамотных преподавателей начиная с начальной школы.
Нужны тысячи педагогов с уровнем чуть ниже native speaker на средние, старшие классы и ВУЗы. Нужно большое желание школьников и студентов, миллиарды гривен и интеграция учебников, чтобы часть предметов читать на английском.
Не реально.
Тем более, что у нас есть интеграция с русским.
Было бы это полезно? Несомненно. Это способствовало бы развитию точных наук, интеграции нашей научной элиты в передовые исследования и технологии, повышению уровня образования, обмену знаниями с англоязычным сообществом — самым многочисленным и передовым.
Основное препятствие — это деньги. Их на подобный шаг нет и ближайшее время не будет. Дополнительное препятствие — косность. Тут тоже быстро не разгонишься. Не дадут. Сакральность помешает.
Читать Чехова в оригинале — это хорошо. Вот ждать перевода на русский или украинский научной статьи годами — это плохо.
Хотелось бы сочетать. Чехова на литературном семинаре, а микробиологию — на английском на ленте.
При нашем нынешнем уровне образования, и Чехов, и микробиология - фантастика. А вот сбор старостой денег на получение зачета — это реальность.
Хотелось бы видеть прагматичный подход к языковой проблеме. Нужен тот второй язык, что дает доступ к передовым знаниям, к возможности интеграции с мировыми научными сообществами. И это, увы, не русский.
Наверное, это звучит обидно. Но это так.
Чтобы не возникало иллюзий. Верю ли я, что нынешняя или какая другая власть смогут внедрить и финансировать обязательное изучение английского языка на достаточном уровне?
Не смешите мои тапки. Они лишены чувства юмора.
Маниловщина? Несомненно.
Было бы это хорошо для страны? Да.
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