Русский или английский? На каком языке будем общаться с теми, кто приедет отстраивать Украину

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Демографическая ситуация в Украине и так была проблемной, а война это только обострила. За последний год падала рождаемость, по некоторым данным, моделирование коэффициента фертильности дает уже меньше единицы. Значительная часть трудоспособного населения уехала, и многие из них уже не вернутся в Украину.

Одним из аргументов для их возвращения будет создание десятков тысяч новых рабочих мест с условиями труда и уровнем зарплаты, конкурентным с предприятиями Польши. И это должно стать главным пунктом плана послевоенного обновления. Еще один пункт — это массовые курсы переквалификации и профессиональной подготовки. Карантин и война снизили общее качество образования, и если мы хотим создавать высококвалифицированные рабочие места, то и подготовка кадров должна соответствовать.

Даже если удастся вернуть большинство беженцев, трендом украинской демографии все равно будет рост процента пенсионеров. Дефицит пенсионного фонда только растет, а если будет внедрена накопительная система, то она сможет дать свой эффект только через много лет, при условии избегания рисков и ошибок. Скорее, мы можем прийти к применению моделей базового безусловного дохода для нетрудоспособных граждан.

Увеличение количества пенсионеров станет демографическим трендом Украины Фото: УНИАН

В этих условиях единственным выходом для увеличения трудовых ресурсов станет массовая миграция населения из азиатских стран. В условиях экономической рецессии в бедных странах и ускорения глобального потепления мы можем ожидать приезда миллионов мигрантов.

И здесь возникнет вопрос их интеграции в украинское общество и сожительство общин с разными культурами. Если это будут мигранты из постсоветских стран Центральной Азии, будут ли они использовать русский язык для общения с украинцами, и как это будет соответствовать языковой и образовательной политике? Приведет ли приезд мигрантов из бывших британских колоний к росту статуса английского языка? Пусть этот вопрос не проблема сегодня, но его стоит анализировать сейчас, чтобы готовить модели реагирования для завтра.

Слушатели курса Lee Kuan School of Public Policy в Киевской школе государственного управления им. С. Ныжного изучали опыт Сингапура в построении стабильных отношений между разными этническими, расовыми и религиозными группами. Сингапур избрал путь максимальной интеграции, потому что еще 50 лет назад столкновения и погромы были реальной проблемой. Сейчас в каждом ОСМД есть квоты для всех главных этнических групп, и даже продать свою квартиру можно только с соблюдением квотного принципа.

Концепция "плавильного котла" недостаточно сработала в США и СССР. Во многих странах мира сегодня построены "чайна-тауны" или гетто для беженцев. С другой стороны, украинских беженцев сейчас ускоренно интегрируют в языковую и культурную среду Польши или Германии, и это уменьшает их мотивацию для возвращения домой. Следует изучать все модели и выбирать максимально адекватные нашей ситуации.

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