Гастарбайтеры, репатрианты, пенсионеры: кто и когда отстроит Украину

По подсчетам демографов, в Украине по состоянию на начало 2023 года осталось от 28 до 34 млн граждан. Угрожает ли стране из-за этого кадровый голод на этапе послевоенного обновления и где взять дефицитные рабочие руки.

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Резкое сокращение численности населения Украины во время полномасштабной войны будет губительно влиять на экономику, о чем Фокус подробно рассказывает в своем новом обзоре "Пенсионный кризис и труд до конца жизни. Что обещает украинцам новая демографическая реальность".

В Национальном банке в ответ на запрос Фокуса называют следующие последствия оттока населения с территории Украины:

сокращение предложения рабочей силы;

уменьшение потребления домохозяйств;

сдерживание экономической активности;

усиление диспропорции на рынке труда;

ограничение темпов экономического обновления.

В НБУ предупреждают, что выравнивание этих диспропорций потребует достаточно длительного времени.

"На сегодняшний день мы еще не ощущаем сильного негативного влияния на экономику от отсутствия в стране определенной части населения, потому что произошло сокращение ВВП страны на 30%. Бизнес, особенно малый и средний, переживает тяжелые времена. Из-за этого, значительная часть людей, которые уехали за границу, в Украине сейчас были бы безработными, — комментирует ситуацию Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики.

Из-за падения экономики и потери многих рабочих мест Украина пока не испытывает дефицита рабочих рук

Но собеседница Фокуса предупреждает, что после окончания войны в Украине обострится дефицит рабочих рук, особенно тех, которые нужны для восстановления страны.

Опрошенные Фокусом эксперты называют разные пути преодоления проблемы нехватки кадров.

В частности, Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Ukraine считает, что рабочая сила, важный, но не ключевой фактор, потому что в современном мире главными становятся капитал и технологии.

Для наглядности Боярчук предлагает сравнить две модели условного бизнеса:

производство опирается на многих работников с низким уровнем оплаты труда и отток рабочих рук оборачивается для такого бизнеса катастрофой;

бизнес берет на вооружение высокие технологии и заменяет 50 работников двумя высококвалифицированными. Компания, таким образом, не только адаптируется к нехватке рабочих рук, но предлагает этим работникам достойные зарплаты, ради которых мигранты готовы возвращаться в Украину.

Подобная технологическая модернизация может оказаться вызовом для украинского бизнеса. Ведь в НБУ предупреждают, что после полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих, в том числе с зарубежными работодателями, что повлияет на темпы роста зарплат.

В строительной сфере дефицит рабочих рук ощущался до начала полномасштабного вторжения

Анна Вахитова подтверждает, что в Украине и до войны ощущался дефицит рабочих в секторе строительства и в период послевоенного восстановления этот дефицит будет ощущаться еще острее. В этой ситуации собеседница Фокуса считает, что в стране необходимо изменять негативное отношение к рабочим профессиям за счет модернизации подготовки таких специалистов и влияния на общественное восприятие такой работы. Ведь в последние годы профессионально-техническое образование считалось в Украине непрестижным.

Во-вторых, Вахитова отмечает необходимость преодоления негативного стереотипа в отношении граждан с оккупированных территорий, которых часто считают адептами "русского мира". Собеседница Фокуса уверена, что значительная часть этих людей осталась в оккупации в силу непреодолимых обстоятельств и действительно имеет проукраинскую позицию. Соответственно граждане с временно оккупированных территорий должны чувствовать принадлежность к Украине и возвращаться на рынок труда.

И, наконец, страна должна приложить усилия для возврата беженцев. Но, по словам Дмитрия Боярчука, на возвращение украинских граждан из-за границы можно рассчитывать только тогда, когда людям станет интересно жить и зарабатывать в Украине и они увидят здесь свои экономические перспективы.

Альтернативным путем компенсации дефицита рабочей силы теоретически может стать привлечение к работе в Украине работников из других стран. Но Анна Вахитова напоминает, что миграционная политика Украины ранее отталкивалась от нежелания украинцев открывать границы для мигрантов.

По словам Вахитовой, работодатели будут активнее требовать от Минэкономики и Государственной миграционной службы увеличения квоты на применение труда иностранцев, так как привлечение трудоспособных молодых граждан других стран выглядит самым простым путем.

По мнению собеседницы Фокуса, государство и общественный сектор должны поддержать привлечение граждан Украины более старшего возраста, которые не потеряли трудоспособность хотя бы частично, что положительно повлияет на рынок труда. Ведь работодателям в условиях дефицита кадров придется пересмотреть свое предвзятое отношение к кандидатам старше 50 лет.

Подытоживая, Фокус приводит следующие факторы, которые помогут преодолеть кадровый голод:

технологическая модернизация производства;

возвращение престижа профессионально-технического образования;

реинтеграция граждан с деоккупированных территорий;

создание экономических стимулов для возвращения беженцев;

привлечение иностранных рабочих;

преодоление эйджизма на рынке труда и привлечение людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Ранее Фокус выяснял, каким дефицитным специалистам работодатели уже сейчас готовы повышать зарплату.