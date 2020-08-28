Мощнейший, но не последний в 2020: ураган "Лаура" уничтожил в США миллион домов

Шестеро погибших, десятки пострадавших, почти миллион домов разрушены до фундамента – такова жатва урагана "Лаура", который налетел на американские штаты Техас и Луизиана 27 августа. Позже он переместился в штат Арканзас.

"Лаура" стала десятым ураганом со скоростью ветра свыше 240 км/час, который обрушился на США. Учет в стране ведется с 1851 года. Большинство ураганов, зарождающихся над океанами, ослабевают, оказываясь на суше. Но это правило срабатывает не всегда. Так, ураган "Майкл" в 2018 году имел скорость 257 км/час, достигнув побережья Флориды, столь же мощным был и ураган "Харви", когда он достиг Техаса.

Директор Национального центра по ураганам Кен Грэм, предупреждая население о "Лауре", был настроен очень серьезно и отметил, что этот ураган очень опасен, несет с собой шторм, ливни, паводки и шквальный ветер и если власти объявят об эвакуации, то "вы обязаны собраться и найти безопасное место".

Грэм оказался прав, несмотря на своевременную эвакуацию, без жертв не обошлось. Четыре человека погибли от падения деревьев, один человек утонул в лодке, а еще один отравился испарениями поврежденного генератора в своем доме.

Ситуацию с эвакуацией и медицинской помощью усложняла пандемия коронавируса, из-за которой врачам приходилось оборудовать пункты первой помощи в помещениях, которые ранее редко использовались. Так, в Бомонте, штат Техас, часть больных перевели в подземный бункер под основным зданием. Госпиталь был построен в 1950-х, когда наличие бомбоубежища считалось обязательным для стратегического учреждения. Когда к Техасу приближалась "Лаура", подземные помещения пригодились снова.

А Офис шерифа в округе Вермилион в Луизиане сразу предупредил тех, кто решит испытать судьбу и переждать ураган дома, что, в случае несчастья, спасатели не смогут добраться до них оперативно. "Пожалуйста, эвакуируйтесь, но если вы решите остаться и столкнуться с ураганом, то вы должны понимать, что спасательные работы не начнутся, пока ветер не стихнет, а вода не сойдет. Мы не сможем к вам добраться, поэтому напишите свое имя, адрес, номер социального страхования и телефоны ближайших родственников, положите записку в непромокаемый пакет и в карман", - попросили в Офисе шерифа.

Медсестры пережидают ураган в больнице города Лейк-Чарльз

В Мемориальной больнице города Лейк-Чарльз не было подземного бункера, поэтому персоналу пришлось перевести пациентов в более безопасные помещения и найти место для рожениц и младенцев из местного роддома, который по оценке спасателей мог не устоять перед "Лаурой". В больнице периодически отключалось электричество, не было воды и не работали кондиционеры, но в отделение интенсивной терапии 16 медсестер и три терапевта все время, пока бушевала "Лаура", следили за 19 недоношенными младенцами, подключенными к аппаратам ИВЛ и находящимися в кувезах.

"Было страшно. В какой-то момент ветер стал таким сильным, что нам пришлось перевезти пациентов в коридоры. Но младенцы чувствовали себя лучше нас всех. Врачи заботились о них, не зная, устояли ли их собственные дома", - отметила Алеша Алфорд, глава Мемориальной больницы Лейк-Чарльза.

Также в городе не устоял перед натиском стихии монумент Защитникам Юга, изображающим солдата-конфедерата на пьедестале который хотели снести во время протестов Black Lives Matter. Памятник стоял у здания суда в Лейк-Чарльзе. Теперь городские власти решают, что с ним делать. Те, кто выступали за снос, отмечают, что сама природа распорядилась судьбой памятника, сбросив его на землю.

Рухнувший памятник Защитникам Юга/Фото: The New York Times

Власти штата Луизиана уже назвали ураган мощным стихийным бедствием. Полная оценка ущерба будет продолжаться в течение нескольких дней. Власти убеждены, что катастрофических потерь удалось избежать.

Однако фотографии и видео из пострадавших штатов свидетельствуют об обратном. Целые районы частной застройки были буквально стерты с лица Земли.

Последствия урагана "Лаура" в Техасе/Фото: Twitter Ben Terry

Также из-за "Лауры" произошла утечка химических веществ с завода в Лейк-Чарльз, который производит бытовые очистители. А в аэропорту этого города ураганом повредило авиационные ангары. Счет упавшим електроопорам и вывернутым с корнями деревьям вести и вовсе невозможно.

Сильные порывы ветра все еще продолжаются, также власти опасаются подтоплений. Но удачей назвали тот факт, что прогнозы мощного шторма с шестиметровыми волнами, не оправдались.

Из-за непогоды власти эвакуировали более 500 тысяч человек, столько же остались без электроэнергии.

Жители Луизианы в эвакуационном центре/Фото: The New York Times

Скорость "Лауры" достигала 241 км/ч. Это меньше, недели скорость печально известной "Катрины", которая бушевала в Луизиане в 2005 году и затопила Новый Орлеан. Тогда скорость ветра достигала 280 км/ч., жертвами его стали 1836 человек, а убытки составили около 100 миллиардов долларов.

Однако губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил, что "Лаура" ничем не уступает "Катрине", а больших человеческих жертв удалось избежать, потому что власти провели своевременную массовую эвакуацию населения и отметил, что спасательные работы – в разгаре. В них задействованы около 1500 человек.

Небоскреб после удара урагана Лаура в Техасе/Фото: Taylor Verrico

Товарный поезд, который ураганом снесло с колес и рельс/Фото: Twitter Austin Kellerman

Дом жителя Лейк-Чарльз Брайана Эмфингера после урагана "Лаура". Мужчина написал, что он с семьей эвакуировался, но когда вернулся через 24 часа, то обнаружил свое жилище без крыши. Также не устояло ни одно из деревьев, что росло рядом.

Майк Франсис, житель Лейк-Чарльз сфотографировал то что осталось от его парикмахерской после урагана "Лаура"

Вышка телекомпании в Лейк-Чарльзе, рухнувшая на крышу телестудии/Фото: Twitter Taylor Verrico

Сейчас Национальный ураганный центр США (NHC) уже снизил уровень "Лауры" от урагана четвертой категории до тропической депрессии (тип циклона с высокой скоростью ветра до 17 метров в секунду - Ред.).

Президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в пострадавших районах и обещал оказать их населению финансовую помощь, а также наведаться туда с визитом.