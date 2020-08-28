В Великобритании призовут граждан вернуться для работы в офисы, предупреждая о "городах-призраках"

Правительство Великобритании намерено запустить на следующей неделе кампанию в СМИ, призывающую граждан вернуться работать в офисы, сообщает The Guardian. Призывы вернуть сотрудников в офисы будут звучать на фоне предупреждений о "городах-призраках" Великобритании

В прошлом месяце премьер-министр Борис Джонсон уже призывал людей вернуться на свои рабочие места, чтобы помочь стране преодолеть рецессию.

По данным аналитической компании Centre for Cities, к началу августа на свои рабочие места вернулись лишь 17% сотрудников компаний, перешедших на удаленный режим работы из-за пандемии COVID-19.

Чтобы ускорить возвращение, власти намерены рассказывать в газетах и на телевидении о том, что работа в офисе положительно влияет на эмоциональное состояние и психологическое здоровье граждан. При этом работникам намекнут, что те, кто останется работать из дома, рискуют быть уволенными.

Запуск такой кампании уже раскритиковала британская оппозиция. "Трудно поверить, что правительство угрожает людям подобным образом во время пандемии. Принуждать людей выбирать между здоровьем и работой – это бессовестно", – заявила теневой министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Люси Пауэлл.

Представитель правительства заявил: "Мы тесно сотрудничаем с работодателями по всей стране, чтобы помочь им обезопасить рабочие места от коронавируса и дать людям уверенность в том, что они смогут вернуться к работе. На следующей неделе мы продемонстрируем преимущества безопасного возвращения на работу и расскажем о компаниях, которые делают это правильно. Мы также предложим практические шаги для обеспечения безопасности офисов от COVID-19, а также предложим альтернативные способы поездки на работу".

Пока же большинство британских компаний предпочитают гибридные формы работы, сочетающие работу в офисе и дома.

27 августа в Великобритании было зафиксировано 1522 новых случая заражения COVID-19 – это самый высокий показатель с середины июня.

Напомним, генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.