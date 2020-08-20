Выставили счет. Как пандемия заставляет правительства по всему миру поднимать налоги

Поиск разными странами мира путей стабилизации государственных финансов набирает обороты по ходу осознания факта неожиданно глубоких экономических последствий COVID-19.

Так, страны ЕС вводят новые налоги на пластиковые отходы, на авиа- и морские перевозки, на финансовые транзакции, а также поднимают иные экологические налоги.

Великобритания начала разговор о налоге на богатство по ставке 45% (Испания тоже об этом думает) и налогообложении офшорных активов (аналогичные мысли посещают Данию и Польшу).

Отдельные политические силы в США предложили экстренный 60% налог на прирост богатства, заработанного во время COVID-19 (The Make Billionaires Pay Act). Турция в пять раз подняла налог на покупку валюты (с 0,2% до 1%, у нас, кстати, тоже такой был), а Венгрия ввела для крупных ритейлеров специальный розничный налог по ставкам от 0,1% до 2,5% от оборота.

Новым свежим примером неординарных фискальных решений является Коста-Рика — государство в Латинской Америке, получившее недавно от МВФ и Мирового банка кредиты в размере 504 и 300 млн доларов США.

Там, с целью финансирования затрат на ликвидацию последствий пандемии, рассматривают возможность введения разового налога на богатство — налога солидарности (one-time solidarity tax on wealth) — законопроект 22113 от 29 июля 2020 года.

Налог планируют взимать по ставке 1% от стоимости всех активов со следующих "потерпевших":

— физические и юридические лица, включая трасты с активами, превышающими 2,5 млн доларов США;

— бизнес-группы, стоимость активов которых превышает 5 млн долларов США.

Некоторые юридические лица, включая кооперативы, профсоюзы и ассоциации, освобождены от уплаты.

Кроме этого, предусмотрена уплата налога по пониженной ставке для компаний – крупных работодателей (не менее 1000 наемных сотрудников), а также вкладывающих средства в социальные проекты и меры по защите окружающей среды.

Если плательщик нового налога не в состоянии уплатить его за один раз, ему может быть разрешена оплата ежемесячными платежами на срок до 36 месяцев.

Резюмируя подходы правительств различных стран мира, можно сказать, что на сегодня в мире как никогда актуален лозунг: кризис-2020 должны оплатить богачи, крупные бизнесы и офшоры (хотя последнее это первые два по второму кругу).

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