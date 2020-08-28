Таиланд пока не собирается принимать иностранных туристов даже осенью

Власти Таиланда не станут открывать страну для иностранных туристов в ближайшее время, даже в ограниченном "пхукетском" формате, сообщает Thailand News.

"Пхукетская модель приема иностранных туристов не будет реализована в ближайшем будущем", – заявила представитель правительства Трайсули Трайсоранакул. По ее словам, этот формат подробно обсуждается, но он еще не доработан. Правительство страны будет действовать максимально осторожно, чтобы избежать риска возникновения второй волны коронавируса. Пока же тайцы должны сами проводить активно отпуск внутри страны, чтобы "помочь национальной экономике".

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Ранее глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорнв говорил, что иностранные туристы смогут посещать остров Пхукет с 1 октября минимум на 30 дней. Для приезжающих предусмотрены ограничения: обязательный двухнедельный карантин на территории отеля и сдача двух тестов на COVID-19.

Напомним, в Таиланде на протяжении месяца проходят крупные антиправительственные митинги. Одно из главных требований – реформа монархии.