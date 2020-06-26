Город в Таиланде атаковали тысячи голодных и сексуально озабоченных макак

Сейчас в городе Лопбури насчитывается около 6000 обезьян, и они беспардонно залазят в дома и магазины. Воруют еду и портят все, до чего могут дотянуться. Горожане говорят, что чувствуют себя в осаде

Толпы макак захватили таиландский городе Лопбури. Ранее город привлекал толпы туристов, сейчас опустел из-за пандемии коронавируса. Туристы подкармливали животных и те перестали бояться людей. Об этом пишет The Telegraph.

Местным жителям приходится подкармливать животных, чтобы те не грабили магазины, но это только способствует тому, что макаки становятся наглее и бесконтрольно размножаются. "Чем больше они едят, тем больше у них энергии и тем больше они размножаются", - говорит Прамот Кетампай, управляющий окружающими святынями храма Пранг Сам Йод.

Сейчас в городе проводят программу массовой стерилизации, пытаясь поставить под контроль количество животных, однако их количество пока видимо не уменьшается. Их все еще более 6 тысяч особей на 750 тысяч жителей. Более того, в заброшенном кинотеатре была найдена целая "база" макак. Там их живет несколько сотен особей, и теперь здание забито трупами умерших животных и гниющим мусором.

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Городские службы отмечают, что макаки разносят мусор с помоек и повсюду оставляют свои экскременты, убирать за ними работники просто не успевают.

Также макаки нападают на людей, выдирают уплотнители из машин и целыми стаями караулят свои жертвы, восседая на стенах. Но жители настаивают, чтобы с обезьяньим нашествием справлялись мирными путями. Они считают их священными животными и туристической достопримечательностью.

Как ранее писал Фокус:

В Индии обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на одного из сотрудников и украли несколько пробирок с анализом крови больных коронавирусом. Отмечается, что приматы атаковали лаборанта на территории кампуса государственного медколледжа в Мератхе в северо-западной части штата Уттар-Прадеш.