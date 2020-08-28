Пираты захватили рыболовецкое судно в Гвинейском заливе

О захвате судна сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на информации в области морской безопасности.

Нападение произошло в 95 морских милях к югу от порта Ломе (Того). Пираты поднялись на борт судна АР-703 (его длина 54 м, ширина – 9,3 м) и захватили его. Сейчас оно движется на восток. Местные власти получили информацию о захвате судна и принимают необходимые меры.

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Информация о захвате и нападениях на рыболовецкие суда в Гвинейском заливе

Данных о принадлежности судна и составе его экипажа пока нет.

Напомним, в июле пираты у берегов Нигерии в Гвинейском заливе атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков – 6 граждан Украины.