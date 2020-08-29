В шведском городе Мальме начались беспорядки из-за сожженного Корана

В шведском городе Мальме после сожжения активистами Корана вспыхнули беспорядки, пострадали сотрудники полиции. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Уличные волнения начались вечером 28 августа. Участники беспорядков взрывали петарды, бросали в полицейских брусчаткой и поджигали автомобильные шины. Несколько полицейских машин были повреждены.

По данным полиции, протестующих было около 300, передает Reuters.

Ситуация успокоилась около трех часов ночи. Около 20 человек были задержаны. Несколько полицейских получили легкие ранения.

Ранее в Мальме правые экстремисты сожгли копию Корана. Газета Aftonbladet сообщила, что в пятницу в Мальме состоялось несколько антиисламских акций. В том числе трое мужчин пинали ногами копию Корана на улице.

В полиции сказали, что демонстрации усилились в том же месте, где был сожжен Коран.

"Мы видим связь между тем, что происходит сейчас, и тем, что произошло сегодня раньше", – связал события одного дня сотрудник полиции.

Ранее экс-член радикальной нидерландской "Партии свободы", выступавший с публичной критикой мусульман Йорам Ван Клаверен, принял ислам. Он объяснил свое решение тем, что его мнение о мусульманах изменилось после того, как он решил написать книгу об исламе.