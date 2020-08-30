Победа с душком. В шахматной олимпиаде объявлены два победителя из-за проблем с Интернетом

Победителями шахматной олимпиады, крупного международного турнира, стали сразу две страны – Индия и Россия. Об этом сообщает BBC.

Две страны-победителя были выбраны после того, как у двих индийских игроков отключился Интернет во время финального раунда.

В этом году шахматная олимпиада впервые в истории проводится онлайн из-за пандемии коронавируса.

Индия подала апелляцию после того, как двое ее игроков были отключены от Интернета и не смогли вовремя вернуться в игру. Официальные лица заявили, что это были "беспрецедентные обстоятельства".

"На шахматную олимпиаду в онлайн режиме повлияло глобальное отключение интернета, которое серьезно несколько стран, включая Индию. Два индийских игрока пострадали и потеряли связь, когда исход матча был еще не ясен", – говорит президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Он также добавил, что решил наградить обе команды золотыми медалями "в отсутствии единогласного решения" апелляционного комитета организации.

В этом году в онлайн-соревнованиях приняли участие команды из более чем 160 стран мира. Олимпиада проходила с июля.

Также отмечается, что это не первый скандал, который произошел в этом году на шахматной олимпиаде. В минувшую пятницу, 28 августа, Армения заявила, что один из ее игроков был отключен от сервера во время четвертьфинального матча против Индии и проиграл. Его апелляция была отклонена и страна покинула олимпиаду в знак протеста.