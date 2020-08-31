Трамп заявил, что разбираться с протестами придется силой

Президент США Дональд Трамп написал, что наводить порядок в городах и штатах Америки, охваченных протестами, придется силовым путем.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых Демократами, – это сила!", – написал Трамп у себя в Twitter.

Кроме того, американский лидер обратился к Теду Уилеру – мэру Портленда, где идут акции протеста против полицейского насилия и где в ночь на 30-ое августа во время стычек между протестующими погиб человек.

"Тед Уиллер, странный радикальный левак, ничего не делающий демократ, мэр Портленда, наблюдающий за грандиозным коллапсом и разрушением своего города во время своего пребывания в должности, считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно", – написал Трамп, обвинив градоначальника в сложившейся обстановке.

По словам президента США, жители Портленда, "как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят закона и порядка", но такие мэры-демократы, как Тед Уилер, никогда не смогут его обеспечить, поскольку сами заигрывают с протестующими "анархистами".

Кроме того, Дональд Трамп обвинил своего конкурента на грядущих президентских выборах Джо Байдена в том, что тот не способен даже отчетливо высказаться против уличного насилия, так как боится потерять поддержку одного из лидеров Демократической партии Берни Сандерса.

Ранее мы разбирались, как протесты в Портленде, где столкновения с полицией и федеральными агентами приобрели особенно ожесточенный характер, стали центром предвыборной борьбы в США.