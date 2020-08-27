Ожидается, что в город Кеноша прибудут около 500 военнослужащих.

В американском штате Висконсин третий день не прекращаются беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноше.

Из-за сложившейся ситуации губернатор штата Тони Эверс вынужден был ввести на его территории режим чрезвычайной ситуации (ЧС), и, как стало известно, президент США Дональд Трамп направил туда федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы не потерпим грабежи, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что связалась по телефону с губернатором, и он согласился принять федеральную помощь. Сегодня мы направим в Кеноше федеральные силы и Национальную гвардию, которые восстановят закон и порядок", – написал Трамп.

Ожидается, что в Кеношу прибудут около 500 военнослужащих. В городе по-прежнему горят здания и происходят грабежи.

"В городе дела приобрели серьезный оборот. Многие районы охвачены огнем ", – написал в Twitter корреспондент CNN Омар Джименес.

В ночь на среду, 26 августа, протесты переросли в уличные потасовки и стрельбу: два человека были убиты, один получил ранения. Как сообщает CBC Chicago, в убийстве двух человек подозревается 17-летний Кайл Риттенхаус, который был вооружен автоматической винтовкой AR-15.

По словам свидетелей, он выстрелив в голову одному из демонстрантов, после чего пустился в бегство. Протестующие догнали его и повалили его на асфальт. Тот открыл огонь по нападавшим. В результате погибли два человека, еще один получил ранение.

Массовые беспорядки вспыхнули в Висконсине, после того как в воскресенье, 23 августа, полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, который с серьезными травмами был доставлен в реанимацию. По данным американских СМИ, Блейк частично парализован.

Полицейские заявили, что мужчина причастен к инциденту, связанному с домашним насилием. По словам очевидцев, Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.

После этого начались беспорядки. Их участники поджигали машины, ломали двери административных зданий, а также повредили систему освещения городских улиц. Для разгона толпы полиция и Национальная гвардия применяли слезоточивый газ.

Отметим, протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.