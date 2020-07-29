Губернатор Орегона заявила, что федералы покинут город. Трамп опровергает

Глава Белого дома заявил, что если местные власти не возьмут ситуацию в руки, его администрация продолжит силовое вмешательство.

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы, направленные в Портленд (штат Орегон), в котором протесты, вызванные смертью афроамериканца Джоджа Флойда, приобрели особенно ожесточенный характер, останутся там до тех пор, пока порядок не будет полностью восстановлен. Слова главы Белого дома прозвучали, несмотря на то, что губернатор Орегона Кейт Браун и некоторые представители администрации объявили, что пришли к соглашению о выводе войск из города.

Об этом пишет издание Koin.

Трамп заявил, что если местные власти не возьмут ситуацию в руки, его администрация продолжит силовое вмешательство.

"Если они (местные власти) не наведут порядок в ближайшее время, мы зайдем туда и все очистим. Мы сделаем это очень легко. Мы к этому готовы", – сказал Трамп.

Спустя короткое время после заявления Трампа, губернатор Орегона Кейт Браун написала в Twitter, что часть офицеров, все-таки, покинет город.

"После обсуждений с вице-президентом Пенсом и рядом других представителей, федеральное правительство согласилось отозвать федеральные силы из Портленда. Они действовали там как оккупационные войска, и принесли в город насилие. Завтра они уйдут из центра города", – написала Браун.

После этого сообщение в Twitter опубликовал Трамп, в котором отметил, что если бы федеральные силы не были оправлены в город неделю назад, он бы сгорел до тла.

"Если бы федеральное правительство не направило правоохранителей в Портленд неделю назад, уже бы не было Портленда", – написал Трамп.

"Если мэр и губернатор немедленно не остановят преступность и насилие со стороны анархистов и агитаторов, федеральное правительство вмешается и добросовестно выполнит свою работу", – добавил глава Белого дома.

Издание отмечает, что после того как федеральные силы были направлены в Портленд, количество протестующих на его улицах значительно возросло.

Исполняющий обязанности главы Департамента внутренней безопасности Чед Вольф подтвердил заявление Браун, заявив, что федеральные офицеры будут заменены в Портленде полицией штата Орегон.

"Этот план предусматривает активное присутствие полиции штата Орегон в центре Портленда", – сказал он.

В то же время, он не заявлял, что федеральные силы будут полностью выведены из города.

"Департамент будет продолжать поддерживать наших федеральных в Портленде до тех пор, пока мы не будем уверены, что федеральные объекты больше не подвергаются нападениям, и правосудие в Портленде восстановлено. Это было нашей миссией и целью с момента начала насилия и преступлений", – сказал Вольф.

Протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.

Справляться с протестантами властям удается с трудом. В Портленде федеральные правоохранители без объяснений задерживали протестующих, сажали в микроавтобусы без номеров и увозили в неизвестном направлении. Подобным образом американские правоохранители задержали по меньшей мере 13 человек.