Михаил Ефремов объяснил первоначальное признание вины в смертельном ДТП похмельем

Известный российский актер Михаил Ефремов, совершивший в начале лета смертельное ДТП, объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Ефремов сделал в Пресненском суде Москвы, где слушается его дело. Он также отметил, что на него оказывали давление СМИ, и уверенно отметил, что на самом деле не виноват в автоаварии.

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить... Я не виноват в ДТП", – сказал подсудимый.

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Кроме того, в суде свидетель защиты заявил, что Ефремов перед автограгедией был в машине не один. Его слова передает РИА Новости.

По словам свидетеля, на заднее сиденье автомобиля Ефремова сел "высокий человек в бейсболке".

Второй свидетель также заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове. По его словам, он видел, как артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

"Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею, я потом узнал, что это Ефремов", – рассказал Гаев.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, предъявили актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль, требуя, однако, справедливого рассмотрения всех обстоятельств аварии.