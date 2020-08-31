Быстрая отмена карантина в разных странах может привести к катастрофе, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, но очень важно соблюдать ряд рекомендаций в сфере безопасности, чтобы не допустить масштабной катастрофы.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – сказал он.

По его мнению, странам, которые откроют границы и пустят на самотек распространение коронавируса, нужно приготовиться к неприятным последствиям таких действий.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей COVID-19", – заявил Гебрейесус.

Он также добавил, что, чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Но отменять все меры сразу без какого либо контроля – "это путь к катастрофе".

Ранее сообщалось, что Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что благодаря современным технологиям человечеству удастся победить пандемию COVID-19 меньше чем за два года.

Напомним, число заболевших COVID-19, по данным на утро 31 августа, достигло в мире 25 384 579 человек, за сутки прибавилось 220 702 зараженных. С начала пандемии скончалось 850 951 человек, за сутки – 4 182. Выздоровели 17,7 млн человек.

Исследователи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили следы SARS-CoV-2 на раковине, смесителе и ручке душа в давно пустующей квартире в Гуанчжоу. Согласно выводам ученых, это подтверждает возможность распространения возбудителя болезни вверх по канализационным трубам – ниже проживает семья, болеющая COVID-19.