Венгрия с 1 сентября закрывается для иностранцев – но для украинцев остается лазейка

Последняя шенгенская соседка Украины сохраняет окно для транзита в страны ЕС – не дольше суток и под контролем полиции

С 1 сентября правительство Венгрии ужесточает правила въезда в страну в связи со второй волной пандемии COVID-19. Доступ в страну сохраняется только для членов семей граждан Венгрии, носителей разрешения на постоянное или временное жительство, дипломатов, профессиональных спортсменов и лиц, переболевших коронавирусной инфекцией в последние полгода. Впрочем, сохраняется возможность транзита через страну.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в Венгрии.

Согласно решению правительства страны, для въезда иностранцев, не подпадающих ни под одну из перечисленных категорий, необходимо полученное заранее разрешение венгерской полиции. После этого нужно либо пройти двухнедельный карантин, либо сдать два негативных теста на COVID с интервалом в 48 часов.

Впрочем, эти ограничения не касаются желающих проехать транзитом. К ним требования проще: не иметь явных признаков инфекции и быть готовыми сдать тест, обладать необходимыми документами (биометрический паспорт/виза, медстраховка) и подтверждением цели поездки в третьей стране (виза, бронь отеля и так далее). Стоит также иметь негативные результаты теста на вирус, полученные в Украине.

Въезд в Венгрию для “транзитеров” возможен только на пунктах пропуска “Тиса” и “Лужанка”. Едущие непосредственно в Венгрию могут также пересечь границу на ПП “Вилок”.

Фото: Сайт полиции Венгрии

Остановки при пересечении страны возможны только в определенных правительством местах и в “минимально необходимом количестве”. На все - про все путешественникам дается 24 часа, за соблюдением этих правил будет следить полиция.

Напомним, в преддверии осенне-зимнего сезона началась новая волна ограничений на международные поездки. В свой список “красных зон” Украина включила 57 стран, в том числе Черногорию, Албанию, Израиль, Молдову, Испанию и США. Соотечественники, возвращающиеся из этих стран обязаны провести 14 дней на самоизоляции - или же получить негативный результат ПЦР-теста.

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