Минздрав США потратит $250 млн на борьбу с "отчаянием в обществе"

По мере приближения президентских выборов министерство здравоохранения США решило выделить около $250 млн на борьбу с "отчаянием" среди населения из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Ведомство разослало коммуникационным компаниям сообщение о готовности заключить контракт на сумму более $250 млн "на борьбу с отчаянием и внушение надежды".

Львиную часть этих средств власти планируют потратить до января следующего года.

Цель этого проекта также заключается в том, чтобы рассказать о наилучшем опыте ведения бизнеса в новых условиях и вселить уверенность в граждан. В ведомстве надеются, что они вернутся к работе и перезапустят экономику.

В процессе исполнения проекта будут создаваться рекламные объявления, которые должны убеждать население вести здоровый образ жизни и брать на себя ответственность за поступки.

"Используя возможности традиционных, цифровых и социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления", – говорится в тексте документа.

Напомним, глава Международного Красного Креста Джаган Чапагейн предупреждает, что отчаяние, появившееся из-за пандемии, может иметь далеко идущие последствия.