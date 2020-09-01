"Расстрелять": Ефремов в суде сам вынес себе приговор

В Москве суд завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

Судья назначила проведение прений сторон на четверг, 3 сентября. На этом заседании гособвинение назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого, а когда прения сторон завершатся, у Ефремова будет возможность выступить с последним словом.

Тем временем Валерий Захаров, старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова, попросил суд приговорить актера Михаила Ефремова к заключению в колонии. По его мнению, за смертельное ДТП артиста следует лишить свободы на срок не менее 8 лет и взыскать с него 7,3 миллиона рублей (около 3 млн гривен) компенсации

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В свою очередь Ефремов в суде сам вынес себе приговор. После того как он выслушал требования сына погибшего, то заявил: "Расстрелять".

Кроме того, сегодня в суде полицейский эксперт привел доказательство, свидетельствующее против подсудимого. Об этом сообщает "МК" в своем Telegram-канале.

Он выезжал на место аварии и брал у Ефремова слюну на анализ. Также эксперт исследовал водительскую подушку безопасности. По его словам, на ней было небольшое пятно бурого цвета, а следов на пассажирской подушке не было.

Ефремов утверждает, что находился в момент ДТП на пассажирском месте и просил суд провести биологическую экспертизу, чтобы найти его следы на пассажирской подушке безопасности.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Михаил Ефремов объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома. Такое заявление Ефремов сделал в Пресненском суде Москвы. Он также отметил, что на него оказывали давление СМИ, и уверенно отметил, что на самом деле не виноват в автоаварии.