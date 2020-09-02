Умер больной COVID-19 и раком экс-солист "Ласкового мая"

Умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико. Об этом сообщил экс-лидер группы Юрий Шатунов в своем Instagram-аккаунте.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", – написал артист.

Заразившийся коронавирусом Прико скончался в возрасте 47 лет. Шатунов не уточнил, что именно стало причиной смерти его коллеги.

В начале августа артист попал в больницу в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом. Позже продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, что у Прико был диагностирован рак легкого.

"В последнее время мы с ним часто встречались, – пишет Разин в Instagram. – Саша Прико поддерживал меня в конфликте с Юрой Шатуновым, за что ему огромное спасибо. Царствие ему небесное. Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу. О месте и времени прощания с Сашей Прико мы сообщим дополнительно".

Прико был солистом "Ласкового мая" до 1989 года. Позднее он выступал в составе коллектива "Мама". Последние годы он жил в Санкт-Петербурге, где устроился работать монтажником.

Отметим, недавно американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер от рака в возрасте 43 лет.

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