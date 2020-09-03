Трамп намерен лишить федерального финансирования города, которые не препятствуют протестам
Президент США пригрозил лишить федерального финансирования города, чьи власти не предпринимают мер для того, чтобы остановить жестокие протесты, участники которых причинили значительный ущерб городской инфраструктуре и частной собственности. Об этом речь идет в меморандуме, который он направил генпрокурору и начальнику бюджетного управления своей администрации, сообщило Reuters.
Трамп призвал пересмотреть объем средств, планируемый к выделению из федерального бюджета городам Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон.
"Моя администрация не позволит долларам федерального налога финансировать города, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония", – говорится в меморандуме.
Документ поручает генеральному прокурору составить список "анархистских юрисдикций", которые "допускают насилие и разрушение собственности и отказываются принимать разумные меры" для восстановления порядка.
В нем также содержится указание бюджетному администратору Белого дома в течение 30 дней выпустить руководство "для руководителей агентств по ограничению анархистских юрисдикций при получении федеральных грантов".
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что Трамп пытался прекратить финансирование, которое штаты и города должны получить для восстановления после пандемии коронавируса. "Он не король. Это незаконный трюк", – сказал он.
Напомним, во всех этих городах прошли жестокие протесты, сопровождаемые разными уровнями насилия и причинением вреда частной и муниципальной собственности. На их фоне Трамп обвинил представителей демократической партии в том, что они слишком слабы для того, чтобы восстановить закон и порядок в контролируемых ими городами.
Протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.
В июле Трамп раскритиковал за бездействие власти Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Детройта, Балтимора и Окленда. По его мнению, мэры этих городов боятся действовать решительно. Чтобы навести порядок, Трамп пообещал направить на места дополнительные федеральные правоохранительные силы,