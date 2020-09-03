"Игра с огнем": Генпрокурор США выступил против голосования по почте на президентских выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против голосования на президентских выборах в ноябре по почте, заявив, что – это "игра с огнем".

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

Барр считает, что если проводить голосование по почте, то можно столкнуться с мошенничеством.

"Это дешевый разговор вокруг фундаментальной проблемы. Голосование по почте может привести к мошенничеству", – сказал генпрокурор США.

Он добавил, что сейчас в США население “очень сильно разделено”, потому граждане должны быть уверены в легитимности результатов выборов.

"Это игра с огнем. Мы уже очень разделенная страна. И если люди хотят быть уверенными легитимности результатов выборов, а кто-то меняет правила голосования, это очень безрассудно и опасно. Люди играют с огнем", – сказал генпрокурор США.

Когда ведущий программы спросил, что если не голосовать по почте, то как обезопасить людей на избирательных участках от коронавируса, Барр ответил, что существует два способа.

"Во-первых, необходимо создать условия для защиты людей на избирательных участках, что вполне может быть сделано. А второе, люди, которые имеют хронические заболевания, уязвимы или подвержены болезни могут проголосовать с помощью удалённого избирательного бюллетеня", – сказал Барр.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что спикер Конгресса Нэнси Пелоси может стать президентом США, если голосование по почте, введенное в некоторых штатах в связи с короновирусом, надолго задержит подсчет голосов на выборах.