"Стадион так стадион" по-американски: Байден согласился на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что готов выйти на дебаты с действующим президентом страны республиканцем Дональдом Трампом, несмотря на возражения своих однопартийцев.

Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила категорически против проведения предвыборных дебатов, так как, по ее мнению, Трамп будет вести себя на них недостойно.

"Я лично считаю, только не говорите об этом Джо Байдену, что не должно быть никаких дебатов. Я не думаю, что нынешний президент США проявил себя таким образом, что вызвало бы у кого бы то ни было ассоциации с честностью, доказательствами или фактами", – сказала Пелоси.

Байден ответил не ее слова: "Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером на сцене во время дебатов с ним. СМИ следили за его (Трампа) выступлениями во время съезда республиканцев. И там было только одно – ложь, ложь, ложь".

Дональд Трамп не раз вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты, но Байден всегда игнорировал такие вызовы.

Напомним, действующий глава Белого дома Дональд Трамп на на общенациональном съезде Республиканской партии дал официальное согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства.