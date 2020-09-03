Тайфун "Майсак". В Южно-Китайском море ищут пропавший корабль с командой и 5 тыс. коров

В Тихом океане, в районе Южно-китайского моря ищут пропавший во время тайфуна "Майсак" корабль Gulf Livestock 1. На борту было 43 члена команды и 5800 коров. Об этом пишет CNN.

Команда передала сигнал бедствия рано утром 2 сентября. Тогда корабль находился в 185 километрах от острова Амами Осима, примерно на полпути между Окинавой и Кюсю, самым южным главным островом Японии.

Gulf Livestock 1 с экипажем из 39 филиппинцев, двух новозеландцев и двух австралийцев следовало из Нейпира, Новая Зеландия, в Таншан, Китай, по данным властей Японии, Новой Зеландии и Австралии.

Gulf Livestock 1 в порту

По данным Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии, судно под флагом Панамы покинуло Новую Зеландию 17 августа с грузом в более чем 5800 коров. Жена одного из моряков Лизель Питого в последний раз разговаривала со своим мужем Линдоном, во вторник вечером. Он сказал, что они направляются в Китай, но немного беспокоятся о погоде.

"В среду его телефон был недоступен. Я думал, что это просто проблема с нестабильным сигналом, частая проблема в открытом море, но потом увидела сообщение о пропавшем корабле", - рассказала Лизель.

В ночь с 2 на 3 сентября японская береговая охрана спасла моряка с пропавшего судна, который дрейфовал в спасательном жилете в открытом море.

Эдуардо Сарено, 45-летний старший офицер судна, рассказал, что у Gulf Livestock 1 отказал двигатель и он стал заваливаться на бок от ударов волн. Капитан велел команде надеть спасательные жилеты и прыгать за борт.

Сарено рассказал, что не видел других членов экипажа после того, как оказался в воде.

Группа по защите прав животных из Новой Зеландии заявила, что инцидент с Gulf Livestock 1 демонстрирует, почему нельзя разрешать экспорт живых животных.

"Эти коровы никогда не должны были быть в море. Что еще хуже, они, вероятно, все были беременны", - сказала Марианна Макдональд, менеджер кампании группы по защите прав животных SAFE NZ.

Тайфун "Майсак" налетел на Корейский полуостров утром 3 сентября. Скорость ветра составляла 140 км/ч. Пострадал портовый город Пусан, погибли по меньше мере два человека. Улицы были затоплены, в порту на причал налетел контейнеровоз.

Последствия тайфуна "Майсак" в Южной Корее/Фото: JCG_koho

Более 2200 человек были эвакуированы в убежища, а около 120 000 домов остались без электричества в пострадавшем регионе. Были отменены авиа и паромные рейсы. "Майсак" - один из самых сильных тайфунов, обрушившихся на регион за последние годы. Он двигался на север, снова вышел на сушу в Северной Корее и ослаб по мере продвижения в северо-восточный Китай.

Еще один тайфун – "Хайшен" - формируется к югу от Японии и должен ударить по корейскому побережью в ближайшее время. Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что ураган может стать третьим по мощности в стране с момента начала регистрации почти 70 лет назад.