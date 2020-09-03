Власти Кипра проверят все выданные с 2002 года "золотые паспорта"

Власти Кипра решили проверить выданные по программе "паспорта в обмен на инвестиции" документы за 18 лет ее существования, начиная с 2002 года по 31 июля 2020 года.

Об этом сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос.

В частности, для анализа легальности выдачи паспортов создадут специальную независимую комиссию, говорится на сайте службы информации правительства Кипра.

Формированием комиссии займется генпрокурор Кипра. Отмечается, что эта комиссия получит "широкие полномочия для расследования".

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что власти Кипра выдавали так называемые золотые паспорта подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам. МВД Кипра заявило, что все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям.

Кстати, Кипр уже проводил проверку программы гражданства за инвестиции. Первая проверка охватила период до 2018 года. В ноябре 2019 года власти острова решили отозвать 26 "золотых паспортов".

В прошлом году международный финансист и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Билл Браудер начал кампанию против грязных российских денег на Кипре. Браудер подал жалобу властям страны, на основе которой было открыто уголовное расследование.