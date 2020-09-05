Жерар Депардье принял православие

Французский актер Жерар Депардье, который начале 2013 года получил российское гражданство, принял православие.

Как сообщает издание "Sputnik France", крещение Депардье состоялось 4 сентября в соборе Святого Александра Невского в 8-м округе Парижа.

Церемония прошла в узком кругу, в окружении близких актера. Всего на ней присутствовало около 30-ти человек.

Отвечая на вопрос, что его побудило к такому поступку, актер привел сразу несколько причин. В частности, Депардье сообщил, что стал крестным отцом для маленькой девочки, также принявшей крещение вместе рядом с ним в эту пятницу.

Важную роль, по словам новообращенного, стал его "вкус к православной литургии" а также "связи с православным духовенством".

По словам актера, его духовным отцом является отец Тихон Шевкунов, "великий путешественник", который также является духовником Владимира Путина и автором нескольких книг (наиболее известная – "Несвятые святые". – Ред.).

"В первой части церемонии, после молитв изгнания нечистой силы, Депардье отрекся от сатаны, плюнув на него, сообщили СМИ. Затем ему пришлось трижды подтвердить свой союз со Христом, который он провозгласил "с энтузиазмом и добрым сердцем", – сообщает Sputnik.

Наконец, под "торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся" актера "обильно обрызгали с ног до головы", а затем заключили в "громкие и радостные объятия".

Ранее актер также высказывался о католицизме: "Я очень восхищаюсь Бенедиктом XVI и Иоанном Павлом II, но мне не нравится католическая литургия, это меня раздражает".

Напомним, на днях парижская полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде и отобрала у него скутер.