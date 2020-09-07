Раскрыты имена получивших "золотые паспорта" Кипра украинцев и россиян

Газета Politis обнародовала список из 34 человек, большинство из которых украинцы и россияне, получившие "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям.

Отмечается, что список был утвержден с 2008 по 2012 годы. В этом списке перечислены бизнесмены, которые "входили в группу высокого риска", которые в те годы были под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или админштрафы.

В частности, в списке есть имена украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи, предпринимателя Геннадия Боголюбова, Елены Гайдук (с супругом), Михаила Кипермана (с женой), главы группы "Энергетический стандарт" Константина Григоришина и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладельца корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталия Гайдука, говорится в статье.

В список также попали россияне: бывший член правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко, первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, предприниматель Григорий Березкин и его жена Елена, а также муж певицы Алсу Ян Абрамов.

Ранее сообщалось, что власти Кипра решили проверить выданные по программе "паспорта в обмен на инвестиции" документы за 18 лет ее существования, начиная с 2002 года по 31 июля 2020 года.

В прошлом году международный финансист и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Билл Браудер начал кампанию против грязных российских денег на Кипре. Браудер подал жалобу властям страны, на основе которой было открыто уголовное расследование.