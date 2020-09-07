"Берлин", но не "Варшава". В Польше отрицают причастность к скандалу с отравлением Навального

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о разговоре между польским и немецким представителями об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее соответствующий разговор обнародовала Беларусь.

"Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава-Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло", — заявили в пресс-службе МИД Польши.

При этом в польском внешнеполитическом ведомстве уточнили: "Мы принимаем заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых "Новичков". Как и правительство Германии, мы осуждаем этот постыдный поступок. Мы считаем, что виновные в покушении на убийство Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко передал России аудиозапись, в которой обсуждаются детали отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В телефонном разговоре участвуют два человека, которые в видео подписаны как "Берлин" и "Варшава".

Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что по данным белорусской разведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".