Три японские бабушки прославились, взявшись оборонять свою деревню от диких обезьян

Три пожилые жительницы японской деревни Кэйиси в префектуре Фукуи взялись оборонять свои посевы от диких обезьян. И прославились на всю страну. Об этом пишет Fukui Shimbun.

Дамы возрастом 67, 68 и 74 года, впрочем, как и остальные жители деревни, долго страдали от нашествий диких обезьян из лесу неподалеку. Животные портят посевы, обрывают созревшие фрукты и овощи. А также забираются в дома, безобразничают в местном храме и даже нападают на людей.

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Сначала их пытались отгонять громкими звуками и расставляли ловушки, однако животные научились их обходить, а звуки их не слишком пугались.

И тогда за дело взялись три пенсионерки. Они вооружились пневматическим оружием и стали патрулировать деревенские поля. Масако Ишимура, Тацуко Киношита и Миюки И отмечают, что не ранят животных, а только отпугивают их выстрелами. А снимки отчаянных дам в панамах, передниках и с оружием обошли все японские СМИ.

"В нашем районе много пожилых людей и сельское хозяйство необходимо для их здоровья и благополучия", - сообщила госпожа Ишимура и отметила, что возможно их маленький отряд "охотников на обезьян" станет больше, когда появятся добровольцы.