Беларусь приводит в высшую боеготовность артиллеристов и танкистов

Министерство обороны Беларуси “в ходе очередного этапа проверки боеготовности Вооруженных Сил” приводит в высшую готовность силы артиллерии и танковых войск, планирует призыв военнообязанных из запаса и проведение учений. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал ведомства.

Так, проверка боеготовности коснется 1868-й артиллерийской базы вооружения, 969-й базы резерва танков и 3620-й артиллерийской базы вооружения. Эти военные части усилят за счет дополнительного призыва и проведут “боевое слаживание подразделений”.

По сообщению Минобороны РБ, военные части будут задействованы в командно-штабном учении “с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения”.

Напомним, сегодня в центре Минска неизвестные в штатском похитили Марию Колесникову, одного из лидеров оппозиции и члена президиума Координационного совета.

Ранее Министерство иностранных дел Польши опровергло участие представителей страны в опубликованном официальным Минском якобы разговоре об отравлении Алексея Навального и вмешательстве Москвы в происходящие в Беларуси события. По заявлению польского МИД, никаких подобных разговоров по линии Варшава-Берлин не происходило, при этом польская сторона солидаризировалась с выводами немецких силовиков о том, что российский оппозиционер был отравлен “Новичком”.